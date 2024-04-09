الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل صدفة الحلقة الأخيرة.. خالد الصاوي يعترف بابنته أخيرا

خالد الصاوي في مسلسل
خالد الصاوي في مسلسل صدفة

مسلسل صدفة الحلقة الأخيرة.. محور اهتمام الملايين من عشاق الدراما الرمضانية 2024 وذلك لمعرفة مصير ريهام حجاج حيث اعترف خالد الصاوي  بها أخيرا 

مسلسل صدفة الحلقة الأخيرة.. خالد الصاوي يعترف بابنته أخيرا 

شهدت مسلسل صدفة الحلقة الأخيرة.. اعترف خالد الصاوي بابنته أخيرا وبدأت الأحداث بمشاجرة  هالة - سلوى خطاب، مع فؤاد- خالد الصاوي، بعدما قرر الاعتراف بابنته، وقام فؤاد بخنقها وهددها بأن مصيرها سيكون نفس مصير معتز- فراس سعيد، وتفاجأت هالة أن فؤاد قد قتل معتز، ولكنه بعدما تركها هددته هي أنه لو كتب شيء باسم صدفة ستهد المعبد على مافيه.

وشهدت الحلقة أحداثا كثيرة، حيث قرر فؤاد- خالد الصاوي، أن يعترف بابنته صدفة- ريهام حجاج، واتصل بها أمام زوجته هالة- سلوى خطاب، وطلب منها أن يقوموا بعمل DNA، وانهالت عليه هالة بالشتائم ورفضت ما يقوم به ولكنه لم يكترث لكلامها وأكمل محادثة صدفة واتفقا على موعد لعمل التحليل.

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مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثلاثون 


ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.
قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

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قصة مسلسل صدفة


كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة


صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الفنان خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

 

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موعد إعادة عرض مسلسل بدون سابق إنذار 

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