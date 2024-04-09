يتابع الجمهور مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الأخيرة للفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، والتي حققت نجاحا باهرًا منذ بداية عرضه ضمن السباق الرمضاني في النصف الثاني من شهر رمضان على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الأخيرة.. عائشة بن أحمد تصالح عمر وتعيد علاقتها به

بدأ مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الأخيرة.. للفنان أسر ياسين، بحديث ليلي والتي تلعب دورها الفنانة عائشة بن أحمد بمحاولة تهدأت عمر والحديث معه عن حبها له وجلبت له هدية ووعدته أنها لن تتركه مهما كلف الأمر.

ليلي تحاول أن تستوعب عمر وتحتوي غضبه خاصة بعدما أدركت خطته الجديدة بالهروب من المستشفى وترك والديه.

مسلسل بدون سابق إنذار تفاصيل أحداث الحلقة 15

وتعرض الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل بدون سابق إنذار خلال الساعات القليلة المقبلة على قناة DMC وهو العرض الاول للمسلسل.

تعرض الحلقة الـ15 من مسلسل بدون سابق إنذار خلال الساعات القليلة المقبلة على قناة DMC ويعرض في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب وهو العرض الاول للمسلسل.

مسلسل بدون سابق إنذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأخيرة

تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

وتعاد الحلقة الأخيرة مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن اﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.

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