الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الأخيرة.. محمد محمود عبد العزيز يطالب بحضانة ابنته

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

انطلق منذ قليل مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الأخيرة للفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحا، على قناة dmc دراما، وإنتاج شركة أروما للإنتاج الفني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الأخيرة

 

شهدت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الأخيرة تطور بين أبطال العمل وعائلة مختار أبو المجد".

وطالب كريم الدالي “محمد محمود عبد العزيز”طليقته مي"حلا شيحا" بحضانه ابنتهم حبيبة،نظرًا لتواجده فيمنزل رجل غريب وهو مختار أبو المجد.

و قررت مي ترك منزل مختار أبو المجد،بسبب ضغوط كريم الدالي،والانتقال مع ابنتها إلى المنزل الجديد الذي جلبه لهم بعد بيع منزلهم القديم.

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أبطال مسلسل امبراطورية ميم

 امبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

 قصة مسلسل إمبراطورية ميم

 المسلسل مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

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مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم 

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا. فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء. 

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