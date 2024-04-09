"إمبراطورية ميم" الحلقة 29.. خالد النبوى فى أزمة بسبب نجله

انطلقت مساء اليوم الحلقة 29 من مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 29 للفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحا، وإنتاج شركة أروما للإنتاج الفني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

*أحداث الحلقة 29 من مسلسل امبراطورية ميم

شهدت الحلقة 29 من مسلسل إمبراطورية ميم، أحداث متصاعدة بشأن عائلة مختار أبو المجد "خالد النبوي".

وبدأت الحلقة بزيارة من نديم موظفة العلاقات العامة بشركة يحيى شاكر للتطوير العقاري، والتي أبلغت مختار أبو المجد ببيع منزله من جانبه ابنه مروان"نور النبوي" والذي قام بتزوير توقيعه على عقد بيع المنزل، لإنقاذ والده من السجن.

مسلسل امبراطورية ميم

ويحاول مختار أبو المجد الخروج من هذه الأزمة، والتي تتمثل في اختيارين إما ترك المنزل أو سجن ابنه مروان.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

مسلسل امبراطورية ميم

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.



أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل امبراطورية ميم

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.