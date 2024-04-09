الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 30

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" ينتهي اليوم المقرر فيه عرض الحلقة 30 الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

قبل عرض الحلقة الأخيرة من المعلم.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "تويتر"

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 30

 

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة ال 30 محور اهتمام الملايين حيث وانتهت الحلقة السابقة بقيام ابنة المعلم الجنتل الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، ضمن أحداث الحلقة 29 من مسلسل المعلم، بتهريب حسن ابن مصطفى شعبان من منزل والدها، إذ خطف الجنتل، حسن ابن شعبان؛ وذلك من أجل مساومة والده على بضاعة المخدرات التي قام بإخفائها خلال الحلقات السابقة.

وظهرت ابنة الجنتل وهي تُهرب ابن مصطفى شعبان من منزل والدها الجنتل، بعد أن تغافل الأمن المسؤول عن حراسته.

ومن المقرر في حلقة اليوم والأخيرة أن ينتقم المعلم من الجنتل وشداد ويسترد ابنه الذي اختطفه منه، ويسترد محلات والده منهم ويكتبها باسمه من جديد بعدما عرف من دس لوالده المخدرات.

مسلسل المعلم ملخص الحلقة 28.. خطف ابنة المعلم منصور الجنتل

وخلال الحلقة 29 واجه مصطفى شعبان المعلم بشر، بخاينته له وتورطه في دس المخدرات لوالده هو وعمه وكانوا السبب في حبسه بعدما اعترف له المعلم قلاش الشاهد الوحيد على تلك الواقعة.

وقال له شعبان: "أنا العيل اللي فقدتوا أمله، مصعبتش عليك مرة وأنا داير بلف، مقصرتش في الخيانة والغدر لابن شريكك، مصعبش عليك أبويا اللي أتحبس ظلم وسمعته بقيت في الأرض".

وأضاف: "شداد خلص من أبويا بسكينة غدرك، الكلام حلو بس أنت نجيته؟ ولا ضيعته وضيعتني وكسرتني وكررت حالي، أنا كنت فاكرك بتحن عليا بحكم عشرتك مع أبويا طلعت بتحن عليا بسبب غلطتك السودة مع أبويا".

وتابع: "بس أنا مش هسكت أنا جوايا نار نفسي تنتقم، بس هنتقم من مين؟ منك أنت يا بشر ومن عمي اللي هو أبو زمزم الله يرحمها، أنت حطتني في موقف وحش مكنتش أتمنى أكون فيه".

مصطفى شعبان يتصدر تريند تويتر بعد عرض الحلقة 28 من المعلم

ثم خرجت ابنة المعلم بشر دهب ليقول لها شعبان: "فين دبلة زمزم يا دهب عشان كدة تعتبر خلصت" وتركها وذهب.

وتتوالى الأحداث بمواجهة مصطفى شعبان لـ" درغام" الذي قام بسرقة أموال والده المعلم حامد، هو وعدولة التي تقوم بدورها الفنانة سلوى خطاب.

مسلسل المعلم الحلقة 28| مصطفى شعبان يختطف ابنة "الجنتل".. وفوز تكشف سر خطير للمعلم

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 30

من المقرر أن تعرض الحلقة 30 من مسلسل الفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ المعلم في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

 

مسلسل المعلم مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأخيرة

وينتمي المسلسل لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

مصطفى شعبان يتصدر تريند تويتر بعد عرض الحلقة 28 من المعلم

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.
وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

مسلسل المعلم الحلقة 28.. فوز تكشف لـ مصطفى شعبان سرقة خزنة والده

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

 

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