قبل عرض الحلقة الأخيرة من المعلم.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "تويتر"

تصدر النجم مصطفى شعبان نجم مسلسل المعلم تريند موقع أكس "تويتر" سابقًا، وذلك قبل عرض الحلقة الـ30 والأخيرة من مسلسله الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مصطفى شعبان تريند «تويتر»

وظهر اسم مصطفى شعبان رقم 7 على موقع تويتر تريند، بعد عرض الحلقة 29 من مسلسل المعلم بالأمس وإلى الآن، والتي انتهت على تهريب ابنه الجنتل حسن نجل مصطفى شعبان بعد خطفه.

تويتر تريند

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 30

من المقرر أن تعرض الحلقة 30 من مسلسل الفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ المعلم في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الأخيرة

وينتمي المسلسل لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 29

انتهت الحلقة 29 من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان على أحداث مشوقة، حيث قامت ابنة المعلم الجنتل الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، ضمن أحداث الحلقة 29 من مسلسل المعلم، بتهريب حسن ابن مصطفى شعبان من منزل والدها، إذ خطف الجنتل، حسن ابن شعبان؛ لمساومة والده على بضاعة المخدرات التي قام بإخفائها خلال الحلقات السابقة.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.