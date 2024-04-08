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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم ملخص الحلقة 28.. خطف ابنة المعلم منصور الجنتل

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

زاد البحث عن موعد وملخص الحلقة 28 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ والذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. ملخص أحداث الحلقة 28 قبل عرض الـ29 اليوم

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 28

وشهد مسلسل المعلم الحلقة 28 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض يوميا على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحداثًا مختلفة، بدأت بخطف الفنان أحمد بدير، الذي يجسد دور الجنتل في مسلسل المعلم، حسن ابن مصطفى شعبان؛ وذلك من أجل مساومة والده على بضاعة المخدرات التي قام بإخفائها خلال الحلقات السابقة.

وظهر حسن وهو يلعب بالكرة في حديقة الفيلا، ثم ظهر رجال قفزوا من سور الفيلا وقاموا بخطفه وإعطائه للجنتل، وظهر منذر رياحنة وهو يقول لوالده: "أيوا كده نرجع البضاعة ونحسره على ابنه وأنا هخلص عليه لأنها خلصت كده".

وخطف هيثم وغلوش رجالة مصطفى شعبان ابنة المعلم منصور الجنتل الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، بعدما اختطف الآخير، حسن ابن مصطفى شعبان؛ من أجل مساومة والده على بضاعة المخدرات التي قام بإخفائها خلال الحلقات السابقة.

مسلسل المعلم الحلقة 29.. هل ينتقم مصطفى شعبان من المعلم بشر وعمه؟

 مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 29

من المقرر أن تعرض الحلقة 29 من مسلسل الفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ المعلم في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

 

مسلسل المعلم مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة والعشرون

وينتمي المسلسل لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

مصطفى شعبان يتصدر تريند تويتر بعد عرض الحلقة 28 من المعلم

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول  مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

مصطفى شعبان: مسلسل "المعلم" الأعلى مشاهدة

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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