الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مصطفى شعبان: مسلسل "المعلم" الأعلى مشاهدة

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

تحدث الفنان مصطفى شعبان عن موضة تريند المسلسلات، قائلًا: "الشمس مش محتاجة حد يشاور عليها يقول إنها شمس النجاح بيبان".

وأضاف "شعبان" خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "الحاجة الناجحة واضحة واللي بتحاول تنجح واضحة".

وتابع: "أتمنى كل الناس تنجح، ومسلسل المعلم هو الأعلى مشاهدة بكلام الشركة المنتجة".

وعن المقارنة قال مصطفى شعبان: "دول زمايلي بلاش رقم 1 و2، كل أعمالي كانت الأعلى مشاهدة مثل أيوب والزوجة الرابعة وأبو البنات والمعلم حاليًا بشهادة الشركة والإعلانات والشارع رقم واحد".

وأردف: "لما تلاقي الشارع حافظ اسم الشخصيات يبقى العمل ده ناجح على طول، وكدة نكون واصلين للناس، لا أقيس النجاح بالسوشيال ميديا لازم أقيسه من الناس في الشارع".

مصطفى شعبان الفنان مصطفى شعبان مسلسل المعلم حبر سري الشركة المتحدة

مواد متعلقة

مصطفى شعبان: مفيش حد بابا المجال.. والجمهور هو من يقرر

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟| اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

مسلسل حق عرب الحلقة 28.. السويركي يستدرك شعوذة لمعرفة سبب اختفاء سعيد الجن

عاجل.. شديت زينة من شعرها وهاجمت تامر حسنى.. تصريحات نارية لتامر عبدالمنعم

مسلسل حق عرب الحلقة 28.. عبد ربه يؤمن نفسه بنقل جثث "المريحة" للمقابر

بحضور نجوم الكرة.. وزير الشباب والرياضة يفتتح ملعب نادى سيدى بشر الرياضى عقب تجديده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل