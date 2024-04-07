مصطفى شعبان: مسلسل "المعلم" الأعلى مشاهدة

تحدث الفنان مصطفى شعبان عن موضة تريند المسلسلات، قائلًا: "الشمس مش محتاجة حد يشاور عليها يقول إنها شمس النجاح بيبان".

وأضاف "شعبان" خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "الحاجة الناجحة واضحة واللي بتحاول تنجح واضحة".

وتابع: "أتمنى كل الناس تنجح، ومسلسل المعلم هو الأعلى مشاهدة بكلام الشركة المنتجة".

وعن المقارنة قال مصطفى شعبان: "دول زمايلي بلاش رقم 1 و2، كل أعمالي كانت الأعلى مشاهدة مثل أيوب والزوجة الرابعة وأبو البنات والمعلم حاليًا بشهادة الشركة والإعلانات والشارع رقم واحد".

وأردف: "لما تلاقي الشارع حافظ اسم الشخصيات يبقى العمل ده ناجح على طول، وكدة نكون واصلين للناس، لا أقيس النجاح بالسوشيال ميديا لازم أقيسه من الناس في الشارع".