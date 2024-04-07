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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مصطفى شعبان: مفيش حد بابا المجال.. والجمهور هو من يقرر

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

تحدث الفنان مصطفى شعبان عن لقب "بابا المجال" خصوصًا بعد عرض مسلسله الذي يحمل الاسم نفسه، قائلًا: "مش ذكاء خالص إن أعطي نفسي لقب، الناس هي اللي تعطيني اللقب".

وأضاف شعبان خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "في ناس بتقولي مولانا اللي متأثرين بمسلسل مولانا العاشق، وفي ناس تقول لي الحاج فواز علشان مسلسل الزوجة الرابعة، في ناس بتندهلي بأيوب وبابا المجال وأفندينا".

وتابع: "محبش أدي نفسي لقب، ومفيش حد بابا المجال مفيش حاجة اسمها كده، المجال في ناس كثيرة جدًا، لكن لو من باب المجاملة أعطي نور الشريف ومحمود عبدالعزيز لقب بابا المجال وكل جيلي كريم عبدالعزيز والسقا وكل الجيل بالمخرجين والممثلين".

واستكمل: "هنيدي فتح الباب للشباب إنهم يعملوا بطولات، وكمان أحمد السقا، ووافقت على العمل مع أحمد السقا في مافيا ومفكرتش دور ثاني ودور أول والحاجات دي ومن أجل التجارب اللي عملتها في حياتي".

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