مصطفى شعبان يكشف عن أفضل أفلامه وأصعب شخصية قدمها

قال الفنان مصطفى شعبان إن فيلم "أحلام عمرنا" من أفضل أفلامه وقيمه بـ100%.

وقيّم "شعبان" أعماله من صفر لـ100 خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "مسلسل مولانا العاشق أعطي له 99%"، مشيرًا إلى أنه يحب هذا المسلسل جدًا.

وأضاف: "كفاية التتر بتاع مولانا العاشق إنشاء الشيخ ياسين التهامي"، موضحًا أن شخصيته في "الوتد" من أصعب الشخصيات التي جسدها في حياته وأرهقته جدًا.

وتابع: "كانت شخصية مركبة وكنت بروح التصوير مش نايم قبلها بيوم وأعطي له 98%"، مؤكدًا أن مسلسل "أيوب" من المسلسلات المفضلة له.

واستكمل: "فيلم كود 36 أعطي له 90%، أما مسلسل العار أعطي له 96%".