الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مصطفى شعبان يكشف عن أفضل أفلامه وأصعب شخصية قدمها

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

قال الفنان مصطفى شعبان إن فيلم "أحلام عمرنا" من أفضل أفلامه وقيمه بـ100%.

وقيّم "شعبان" أعماله من صفر لـ100 خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "مسلسل مولانا العاشق أعطي له 99%"، مشيرًا إلى أنه يحب هذا المسلسل جدًا.

وأضاف: "كفاية التتر بتاع مولانا العاشق إنشاء الشيخ ياسين التهامي"، موضحًا أن شخصيته في "الوتد" من أصعب الشخصيات التي جسدها في حياته وأرهقته جدًا.

وتابع: "كانت شخصية مركبة وكنت بروح التصوير مش نايم قبلها بيوم وأعطي له 98%"، مؤكدًا أن مسلسل "أيوب" من المسلسلات المفضلة له.

واستكمل: "فيلم كود 36 أعطي له 90%، أما مسلسل العار أعطي له 96%".

مصطفى شعبان الفنان مصطفى شعبان حبر سري برنامج حبر سري فيلم أحلام عمرنا

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