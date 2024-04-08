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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل المعلم الحلقة 29.. هل ينتقم مصطفى شعبان من المعلم بشر وعمه؟

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

يترقب متابعو وعشاق مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض يوميا على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشاهدة الحلقة قبل الأخيرة من العمل الدرامي الذي يضم كوكبة من النجوم، ويُنافس ضمن  سباق دراما رمضان 2024.

ويأتي مسلسل المعلم ضمن قائمة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تضم العديد من الأعمال الدرامية والتاريخية والكوميدية، باختلاف الأذواق، خلال موسم رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 29

وينتظر الكثيرون عرض الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل المعلم، وتعرض مساء اليوم على قناة الحياة حصريا، لما تحمله الحلقة قبل الأخيرة من تغيرات عديدة في مجريات الأحداث، واتساع دائرة انتقام مصطفى شعبان من تجار المخدرات الجنتل والمعلم شداد ويقوم بدورهما الفنانين أحمد بدير وطارق النهري.

كما يتوقع جمهور مسلسل المعلم انتقام المعلم مصطفى شعبان من صديق والده المعلم بشر الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم، بعدما اكتشف خيانته له وتورطه في دس المخدرات لوالده المعلم حامد- عبد العزيز مخيون، هو وعمه وكانوا السبب في حبسه بعدما اعترف له المعلم قلاش الشاهد الوحيد على تلك الواقعة.. فهل ينتقم مصطفى شعبان من المعلم بشر وعمه؟

مسلسل المعلم الحلقة 28| مصطفى شعبان يختطف ابنة "الجنتل".. وفوز تكشف سر خطير للمعلم

مسلسل المعلم الحلقة 28.. فوز تكشف لـ مصطفى شعبان سرقة خزنة والده

جاء ذلك خلال الحلقة 28 من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ والذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

احداث مسلسل المعلم الحلقة 28

وشهدت حلقة الأمس الثامنة والعشورن، مواجهة نارية بين مصطفى شعبان والمعلم بشر، وقال له شعبان: "أنا العيل اللي فقدتوا أمله، مصعبتش عليك مرة وأنا داير بلف، مقصرتش في الخيانة والغدر لابن شريكك، مصعبش عليك أبويا اللي أتحبس ظلم وسمعته بقيت في الأرض".

وأضاف: "شداد خلص من أبويا بسكينة غدرك، الكلام حلو بس أنت نجيته؟ ولا ضيعته وضيعتني وكسرتني وكررت حالي، أنا كنت فاكرك بتحن عليا بحكم عشرتك مع أبويا طلعت بتحن عليا بسبب غلطتك السودة مع أبويا".

وتابع: "بس أنا مش هسكت أنا جوايا نار نفسي تنتقم، بس هنتقم من مين؟ منك أنت يا بشر ومن عمي اللي هو أبو زمزم الله يرحمها، أنت حطتني في موقف وحش مكنتش أتمنى أكون فيه".

ثم خرجت ابنة المعلم بشر دهب ليقول لها شعبان: "فين دبلة زمزم يا دهب عشان كدة تعتبر خلصت" وتنتهي الحلقة 28 من مسلسل المعلم.

مسلسل المعلم الحلقة 28.. فوز تكشف لـ مصطفى شعبان سرقة خزنة والده

مسلسل المعلم الحلقة 28.. رجالة مصطفى شعبان يختطفون ابنة "الجنتل"

 

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 29

من المقرر أن تعرض الحلقة 29 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم الحلقة 28| مصطفى شعبان يختطف ابنة "الجنتل".. وفوز تكشف سر خطير للمعلم

مسلسل المعلم الحلقة 28.. فوز تكشف لـ مصطفى شعبان سرقة خزنة والده

مسلسل المعلم مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة والعشرون

وينتمي المسلسل لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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