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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم الحلقة 28| مصطفى شعبان يختطف ابنة "الجنتل".. وفوز تكشف سر خطير للمعلم

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهد مسلسل المعلم الحلقة 28 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض يوميا على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحداثًا مختلفة، بدأت بخطف الفنان أحمد بدير، الذي يجسد دور الجنتل في مسلسل المعلم، حسن ابن مصطفى شعبان؛ وذلك من أجل مساومة والده على بضاعة المخدرات التي قام بإخفائها خلال الحلقات السابقة.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 28

وظهر حسن وهو يلعب بالكرة في حديقة الفيلا، ثم ظهر رجال قفزوا من سور الفيلا وقاموا بخطفه وإعطائه للجنتل، وظهر منذر رياحنة وهو يقول لوالده: "أيوا كدة نرجع البضاعة ونحسره على ابنه وأنا هخلص عليه لأنها خلصت كدة".

ثم ظهرت شقيقته وزوجها وهم يبحثون عن حسن ولا يجدونه واتصلو بمصطفى شعبان الذي قال: "حسن اتخطف كدة"، واتصل بالجنتل الذي قال له: "أنا قلت ابنك تعبان من العياط على أمه قلت أخده عندي كام يوم لحد ما أخلص حوار البضاعة وبعد كدة هرجعهولك".

وأضاف: "اللي طلبته عملتهولك عمر حسن ابنك قصاد البضاعة اللي عندك"، ليرد عليه: "لو حاجة حصلت لحسن مش هخلي حد منكوا على وش الدنيا فاهم يا جنتل".

وخطف هيثم وغلوش رجالة مصطفى شعبان ابنة المعلم منصور الجنتل الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، بعدما اختطف الآخير، حسن ابن مصطفى شعبان؛ وذلك من أجل مساومة والده على بضاعة المخدرات التي قام بإخفائها خلال الحلقات السابقة.

مسلسل المعلم الحلقة 28.. بداية مثيرة باختطاف ابن مصطفى شعبان

مصطفى شعبان: مسلسل "المعلم" الأعلى مشاهدة

وخلال أحداث الحلقة الثامنة والعشرون، قررت فوز التي تجسد دورها الفنانة انتصار، ونجلها المعلم عنتر الذي يقوم بدوره الفنان منذر ريحانة، الذهاب إلى منزل المعلم- مصطفى شعبان، حيثُ طلبوا منه أن يعطيهم بضاعة المخدرات التي قام بإخفائها خلال الحلقات السابقة، مقابل أن يفشوا سرًّا غامضًا له.

وكشفت فوز لـ مصطفى شعبان الشخص الذي قام بسرقة خزنة والده "المعلم حامد" الذي يجسد دوره الفنان غبدالعزيز مخيون، حيث سُرقت عندما أمسكت الشرطة بوالده وكان شعبان صغيرا.

وأكدت فوز خلال أحداث الحلقة الثامنة والعشرون، أن عدولة التي تقوم بدورها الفنانة سلوى خطاب، هي من سرقت خزنة الفلوس الخاصة بالمعلم حامد والد مصطفى شعبان بمسلسل المعلم.

جاء ذلك خلال الحلقة 28 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

ويُعرض مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" يوميا على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 28

من المقرر أن تعرض الحلقة 28 من مسلسل الفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ المعلم في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

 

مسلسل المعلم الحلقة 28.. رجالة مصطفى شعبان يختطفون ابنة "الجنتل"

مسلسل المعلم الحلقة 28.. فوز تكشف لـ مصطفى شعبان سرقة خزنة والده

مسلسل المعلم مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون

وينتمي المسلسل لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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