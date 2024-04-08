الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مصطفى شعبان يتصدر تريند تويتر بعد عرض الحلقة 28 من المعلم

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

تصدر اسم النجم مصطفى شعبان بطل مسلسل المعلم خلال موسم دراما رمضان 2024، تريند تويتر بعد عرض الحلقة 28 من المسلسل والتي انتهت على مواجهة بين مصطفى شعبان والمعلم بشر.

جاء ذلك خلال الحلقة 28 من مسلسل المعلم التي تعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024، وعقبها تصدر النجم مصطفى شعبان تريند تويتر.

تويتر تريند

مسلسل المعلم مواعيد إعادة الحلقة 28

تعرض "الدستور" للقراء موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 28 حيث تعاد الحلقة 3 مرات في اليوم التالي من العرض الأول له على قناة الحياة، في تمام الساعة 4 صباحًا، ثم إعادة ثانية في تمام الساعة 9 صباحًا، وآخر إعادة في الساعة 1 ونصف ظهرًا.

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 28

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 28

وشهد مسلسل المعلم الحلقة 28 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض يوميا على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحداثًا مختلفة، بدأت بخطف الفنان أحمد بدير، الذي يجسد دور الجنتل في مسلسل المعلم، حسن ابن مصطفى شعبان؛ وذلك من أجل مساومة والده على بضاعة المخدرات التي قام بإخفائها خلال الحلقات السابقة.

وظهر حسن وهو يلعب بالكرة في حديقة الفيلا، ثم ظهر رجال قفزوا من سور الفيلا وقاموا بخطفه وإعطائه للجنتل، وظهر منذر رياحنة وهو يقول لوالده: "أيوا كدة نرجع البضاعة ونحسره على ابنه وأنا هخلص عليه لأنها خلصت كدة".

وخطف هيثم وغلوش رجالة مصطفى شعبان ابنة المعلم منصور الجنتل الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، بعدما اختطف الآخير، حسن ابن مصطفى شعبان؛ وذلك من أجل مساومة والده على بضاعة المخدرات التي قام بإخفائها خلال الحلقات السابقة.

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مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 29

من المقرر أن تعرض الحلقة 29 من مسلسل الفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ المعلم في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

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مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة التاسعة والعشرون

وينتمي المسلسل لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

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