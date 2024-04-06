مسلسل المعلم الحلقة 27.. ظهور مشروع بركة غليون

ظهر مشروع بركة غليون الذي أنشائه الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة الثروة السمكية في مصر، خلال الحلقة 27 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وأحمد بدير وعدد من نجوم الدراما.

جاء ذلك خلال الحلقة 27 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

ظهور مشروع بركة غليون

وأعطى الجنتل الذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير الأموال التي طلبها مصطفى شعبان ومحلات والده، من أجل إعطائه المخدارت، وقال له: "أنت ناوي تحتكر السمك ولا إيه"، ليرد عليه شعبان: "هو فيه حد يقدر يعمل كدة دلوقتي، هفرجك على حاجة عظيمة يا مصر".

وشغل له المعلم فيديو عن مشروع بركة غليون السمكي، وهو مشروع نفذته الشركة الوطنية للاستزارع السمكي والأحياء المائية التابعة للقوات المسلحة، على مساحة 20 ألف فدان من أجل تصدير السمك في الداخل والخارج.

إلا أن الجنتل هدده بابنه وأنه سيحصل على البضاعة وقال له: "هسيبك يومين تتمتع بالمكتب وبعد كدة تيجي تقولي مكان وميعاد تسليم البضاعة وخاف على ابنك الوحيد".

قصة مسلسل المعلم 2024

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم 2024

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي وتتصاعد الأحداث تتدريجيا خلال المسلسل.

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