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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27 | هاجر السراج تعود لحضن أبيها بعد إلقاء القبض عليه

مسلسل امبراطورية
مسلسل امبراطورية ميم

شهدت الحلقة 27 من مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة النجم خالد النبوي، الذي يعرض حصريا عبر شبكة قنوات dmc أحداث متصاعدة بين أبطال العمل وأفراد عائلة مختار أبو المجد - خالد النبوي.

 

احداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 27

وتوالت احداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 27 ، إلى أن تفاجئ مختار أبو المجد - خالد النبوي خلال تواجده فى النيابة، بعودة نجلته منى - هاجر السراج، من الخارج، وهى تبكى بحُرقة لما حدث مع والدها والاتهامات التى تم نسبها إليه من مجموعة من المصريين والأجانب وعدد من السفارات ومراسلات دبلوماسية على أعلى مستوى واتهام مختار ببيع المخدرات وتسجيل الدعارة وطعن فى أوراق شركته الرسمية والتهرب الضريبي وتحايلات مالية ونصب على مجموعة كبيرة من السياح.

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مسلسل امبراطورية ميم - تفاصيل أحداث الحلقة 27

وخلال احداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 27 ، طلبت منى - هاجر السراج، من والدها أن يسامحها لسفرها دون علمه ومن ثم قام باحتضان نجلته فى مشهد مليء بمشاعر الأبوة، وحب البنت لابيها.

وكان مختار أبو المجد - خالد النبوي، رد على كل التهم المنسوبة إليه خلال التحقيقات وقال ما هي إلا إدعاءات وتلفيقات مُرتبة من قبل يحيى شاكر - أحمد وفيق، كنوع من الضغط على مختار للموافقة على بيع منزله.

 

أبطال مسلسل امبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل مأخوذ عن قصة الكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، التى كانت تحمل نفس الاسم، والمسلسل معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وانتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

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