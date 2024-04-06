السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مصطفى شعبان يكشف لـ"الدستور" عن ردود الفعل المحلية والعربية لنجاح "المعلم"

النجم مصطفى شعبان
النجم مصطفى شعبان

عبر النجم مصطفى شعبان عن سعادته بتحقيقه نجاحا كبيرا خلال الموسم الدرامي الرمضاني بمسلسله الجديد «المعلم» الذي يقدمه مع عدد كبير من النجوم ويعرض حصريا عبر شبكة تليفزيون الحياة ومنصة واتش ات.

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

وقال مصطفى شعبان في تصريحات لـ"الدستور"، إنه سعيد للغاية بالنجاح الضخم الذي حققه العمل، وأن النجاح الحقيقي دائماً ما يكون واضحاً مثل الشمس وظاهر في الشارع ويتحدث عنه الجمهور. وقال إن هذا فضل من الله أن يحقق المعلم كل هذا النجاح على مدار ارتباط الجمهور بالعمل وبالشخصيات في العمل طوال رمضان. وأضاف أن نجاح العمل في الشارع وصل إلى تخطي ارتباط الجمهور بالأبطال الرئيسيين في العمل، بل أن الجمهور في الشارع يحفظ ويردد أسماء الفنانين الثانويين، مما يؤكد أن العمل استطاع أن يعمل مع الشارع.

وتابع شعبان أنه يحصل على ردود فعل مختلفة من مصر وخارجها، وأشار إلى أنه تلقى مكالمة هاتفية من أسرة سعودية تعبر عن سعادتهم بالعمل. كما أشار إلى أن نجاح المسلسل تخطى الحدود الجغرافية وتواجد في الشارع العربي، وتصدر التريند ومواقع البحث. 

وأكد أن نجاح المسلسل كان جارفاً بكل تأكيد، حيث تصدر قناة الحياة الموسم بالكامل وأن المسلسل في مقدمة مشاهدات المصريين.

أبطال مسلسل المعلم

النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري

 

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