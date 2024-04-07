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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 28.. خناقة بين هاجر السراج ومايان السيد

جريدة الدستور

انطلقت منذ قليل الحلقة 28 من مسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحا، على قناة dmc دراما، ومن إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث الحلقة 28 من مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة الـ"28" من مسلسل إمبراطورية ميم، خناقة ومشادة كبيرة بين منى "هاجر السراج" ومادي "مايان السيد"، بسبب استضافة مروان “نور النبوي” للثانية في غرفة الأولى.

وقررت منى طرد مادي من غرفتها والتي احتلتها عقب سفرها للخارج أثناء البعثة الدراسية، إلا أنه مروان تدخل وجعلها تغير قرارها تجاه مادي.

وتحاول “مادي” استفزاز عائلة مختار أبو المجد طوال إقامتها بمنزله بعد استضافة مروان لها.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 28.. رد فعل نور النبوي تجاه أعداء والده

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم في العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم 

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا، فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء. واحتفى جمهور السوشيال ميديا بانطلاق الحلقة الأولى من مسلسل "إمبراطورية ميم" للفنان خالد النبوي ويعرض على قنوات dmc الفضائية.

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