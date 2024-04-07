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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 28.. رد فعل نور النبوي تجاه أعداء والده

نور النبوي فى إمبراطورية
نور النبوي فى إمبراطورية ميم

ينتظر ملايين المشاهدين أمام الشاشات في مصر والعالم العربي موعد عرض الحلقة 28 مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة النجم خالد النبوي، لمتابعة الأحداث بعد التصاعد الكبير الذي كان بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور، بعد إلقاء القبض على مختار أبو المجد - خالد النبوي وتلفيق تهم باطله له من بينها تجارة المخدرات وتسهيل الدعارة والتزوير في أوراق رسمية.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 28

تتوالى الأحداث خلال الحلقة 28 مسلسل إمبراطورية ميم، ومن المقرر أن تشهد رد فعل قوي من مروان نجل مختار أبو المجد - نور النبوي، تجاه أعداء والده بعد فشلهم في إثناء أبو المجد عن موقفه الرافض تماما لبيع منزل الإمبراطورية، وتضييق الخناق عليه بوسائل عديدة، منها قطع المياه عن البيت، ثم الكهرباء، ثم التشويش على شبكات الإنترنت، يقرر يحيى شاكر وأتباعه بتلفيق تهم باطلة له، وهو ما أثار غضب مروان - نور النبوي وبدلًا من الاستسلام للأمر الواقع، يقرر الانتقام قائلاً فى الحلقة الماضية «الغدر مايتردش عليه بالطيبة».

تفاصيل أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 28 

فمنذ علم مروان - نور النبوي، أن أعداء والده رفعوا ضده قضية بعدة اتهامات باطلة، ينقلب غضبه عليهم ويقرر الانتقام منهم، وهنا يطرح هذا القرار العديد من الأسئلة حول كيفية تنفيذ مروان لخطته، وما هي التحديات التي سيواجهها في هذا الصراع، خاصة بعد الإفراج عن مختار أبو المجد - خالد النبوي بكفالة مالية.

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أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 28 والقنوات الناقلة 

وفى سياق متصل ينتظر متابعو مسلسل إمبراطورية ميم مشاهدة الأحداث الجديدة خلال الحلقة 28، اليوم الأحد، والتي تعرض يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض على قناة dmc drama في تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على منصة Watch it الرقمية في تمام الساعة 06.05 مساء.

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