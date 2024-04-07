موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27 محور اهتمام الملايين حاليا، إذ حققت الحلقات السابقة من العمل نجاحا منقطع النظير بين أوساط الجمهور فى مصر والوطن العربي، ومنها الحلقة 27 التي شهدت أحداثا متصاعدة خاصة بعد القاء القبض على مختار أبو المجد - خالد النبوي، وعودة نجلته منى - هاجر السراج، من الخارج فور معرفتها بخبر القبض على والدها.

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد عرض الحلقة 27

واعتلت معدلات بحث ملايين المشاهدين عن موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 27 مع زيادة نسب المشاهدة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى والإشادة بالمسلسل وخاصة أفراد عائلة مختار أبو المجد، وتحديد مواعيد إعادة عرض الحلقة السابعة والعشرون إذ يتم إعادة عرضها في تمام الساعة العاشرة والربع صباحا على قناة دي إم سي.

فيما تعاد الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا.



مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل احداث الحلقة 27

شهدت الحلقة 27 مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي الكثير من الأحداث المشوقة أبرزها ترتفع منى - هاجر السراج عن والدها أمام النيابة، والمطالبة بالافراج عنه مقابل كفالة مالية.

كما شهدت الحلقة مقابلة مادى - مايان السيد، لمديرة شركة العقارات الكبرى التى تهدد مختار أبو المجد - خالد النبوي، إذا استمر فى قرار رفضه لبيع المنزل، وبعثت مديرة الشركة مع مادى رسالة تحذيرية لـ مروان أبو المجد - نور النبوي، للعدول عن موقفهم الرافض لتنفيذ بيع المنزل، ومن ثم قام مروان - نور النبوي بالذهاب لمقابلة صاحب الشركة للتحدث معه لخروج والده من الورطة خاصة أنهم الذين لقوا له عدة القضايا المنسوبة إليه التى تسببت فى حبسه.



مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 28

تعرض الحلقة 28 مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، اليوم الأحد على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا.

كما يتم عرض الحلقة 28 مسلسل إمبراطورية ميم على منصة Watch it الرقمية في تمام الساعة 06.05 مساء.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم حصريا عبر قناة dmc وdmc drama، ومنصة watch it لإتاحة فرصة المشاهدة طوال اليوم.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

ينتمى مسلسل إمبراطورية ميم إلى نوعية الدراما الإجتماعية الإنسانية ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، وهو مأخوذ عن القصة الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك.