الأحد 07 أبريل 2024
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مسلسلات رمضان 2024

"إمبراطورية ميم" الحلقة 27 | هاجر السراج تترافع عن خالد النبوى أمام النيابة

هاجر السراج وخالد
هاجر السراج وخالد النبوي في إمبراطورية ميم

تصاعدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، الذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته مع بداية الماراثون الرمضاني، ويعرض حصريا على شبكة قنوات دي إم سي ومنصة واتش ات الرقمية.

 

إمبراطورية ميم الحلقة 27 | هاجر السراج تترافع عن خالد النبوي أمام النيابة 

وشهدت الحلقة 27 مسلسل إمبراطورية ميم، تصاعد فى الأحداث بشكل كبير خاصة بعد عودة منى - هاجر السراج، من الخارج فور القبض على والدها مختار ابو المجد - خالد النبوي، وقررت المرافعة عن والدها فى الاتهامات المنسوبة إليه بعدما تم القبض عليه من داخل مقر عمله، وظهر خلال الحلقة عمر الشناوي فى دور وكيل النيابة خالد حسين الذي قام بالتحقيق مع مختار أبو المجد، فى عدة تهم موجهة إليه من مجموعة من المصريين والأجانب وعدد من السفارات ومراسلات دبلوماسية على أعلى مستوى واتهام مختار ببيع المخدرات وتسجيل الدعارة وطعن فى أوراق شركته الرسمية والتهرب الضريبي وتحايلات مالية ونصب على مجموعة كبيرة من السياح. 

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة - اليوم السابع

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، خلال 30 حلقة وينتمى العمل إلى الدراما الاجتماعية التشويقية مليء بالمشاعر الإنسانية ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية بطريقة سلسة ومبسطة للجمهور.

 

مواعيد عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم 

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27.. البحث عن محامي لإنقاذ خالد النبوي بعد القبض عليه - فن - الوطن

كما يتم عرض الحلقة 26 مسلسل إمبراطورية ميم على منصة Watch it الرقمية في تمام الساعة 06.05 مساء.

وحقق مسلسل إمبراطورية ميم منذ انطلاق أولى حلقاته نجاحا كبيرا، ونال اشادات واسعة من الجمهور والنقاد، خاصة أنه يناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة سلسة ومبسطة.

مختار يخرج من الحبس بكفالة.. ملخص مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27 - الأسبوع

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم 

إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

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