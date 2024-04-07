مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27 .. أول لقاء بين منى ومختار أبو المجد بعد عودتها (فيديو)

شهدت الحلقة 27 من مسلسل إمبراطورية ميم مشهد مؤثر في اللقاء الأول بين مختار أبو المجد وابنته منى بعد عودتها من السفر، في رحلتها التي ذهبت إليها بمفردها في بعثة علمية، على غير رغبة والدها.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل احداث الحلقة 27

وحدث اللقاء الأول بين مختار وابنته منى داخل مقر حجزه بسبب الاتهامات الكيدية التي قدمها ضده أشخاص على علاقة بشركة يحيى شاكر التي تُحاول شراء منزل مختار بالقوة، كما فعلت مع باقي الجيران وأرغمتهم على البيع، حيث قدمت الشركة مبالغ كبيرة للأهالي.

وبمجرد دخول منى إلى حيث يجلس والدها؛ نظر إليها أبيها صامتًا في مشهد بدا عتابًا بحزن شديد من ابنته على ما فعلته وسفرها دون علمه، لكنه جلست إلى جواره وعانقته معتذرة، فقام بمعانقتها في إشارة إلى أنه سامحها على ما فعلته.

ونجحت منى أبو المجد في إقناع النيابة العامة بإصدار قرار بإخلاء سبيل والدها، وعادا معًا إلى المنزل، في حين كان مروان يجلس مع مسئولي شركة مختار للتفاوض معهم من أجل التنازل عن القضايا الكيدية ضد والده، وطلبوا منه أن يُزوّر توقيع أبيه وإبرام عقد معهم مقابل تركه. وانتهى المشهد دون معرفة ما إذا كان مروان وقّع بالفعل أم لا.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 28

وتُعرض الحلقة 28 من مسلسل إمبراطورية ميم الليلة في الساعة 10:45 مساءً، على شاشة DMC.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون

وتُعرض الحلقة الثامنة والعشرون على قناتي DMC و DMC Drama.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوى.. حلا شيحة.. نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والطفل ريمون توفيق.

والمسلسل معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج شركة أروما، ومن إخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي، يناقش الكثير من القضايا الأسرية والإنسانية، أبرزها علاقة الآباء بالأبناء فى مختلف أعمارهم.