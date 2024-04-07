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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم.. ملخص أحداث الحلقة 27

مسلسل امبراطورية
مسلسل امبراطورية ميم

شهدت الحلقة 27 من مسلسل امبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحا وإنتاج شركة أروما للإنتاج الفني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحداث متصاعدة تخص عائلة مختار أبو المجد.

ملخص أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27 

بدأت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27، بعودة منى “هاجر السراج” إلى مصر، بعد القبض على والدها مختار أبو المجد "خالد النبوي"

وتوجهت منى، أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27 إلى النيابة عقب عودتها إلى مصر بعد العودة من باريس، للدفاع عن والدها ومحاولة الإفراج عنه في التهم المجهة إليه بتحريض من يحيى شاكر صاحب شركة التطوير العقاري التي تريد شراء منزله.

وضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27 تقدمت منى إلى النيابة بعدد من الدفوع الجديدة في القضايا الموجهة إلى والدها مختار أبو المجد، والتي جعلت النيابة تقرر الإفراج عنه بكفالة ويعود إلى منزله من جديد.

كما تحاول شركة يحيى شاكر الضغط على مروان الابن الأكبر لمختار، للتوقيع بديلًا عن والده  في بيع المنزل للشركة مقابل أن يحاولوا الإفراج عن والده.

وشهدت الحلقة أحداثا متصاعدة بين أبناء مختار أبو المجد الذين سادته عليهم مشاعر الحزن نتيجة سجن والدهم، بعدد من التهم الكيدية، والتي تحولت لمشاعر فرح عقب خروجه بكفالة.

 

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27 .. أول لقاء بين منى ومختار أبو المجد بعد عودتها (فيديو)

"إمبراطورية ميم" الحلقة 27 | هاجر السراج تترافع عن خالد النبوى أمام النيابة

 

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل مأخوذ عن قصة الكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، التى كانت تحمل نفس الاسم، والمسلسل معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وانتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

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