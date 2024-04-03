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مسلسلات رمضان 2024

إمبراطورية ميم الحلقة 24.. هايدي تحاول الصلح بين ليلى عز العرب وابنها

جريدة الدستور

شهدت الحلقة 24 من مسلسل إمبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي أحداث متصاعدة لعائلة مختار أبو المجد وأبنائه في بداية الحلقة.

الحلقة 24 مسلسل إمبراطورية ميم

 وحاولت سكرتيرة مختار أبو المجد "هايدي" الصلح بين “سناء”  جدة أحفاد أبو المجد والتي تقوم بدورها الفنانة ليلى عز العرب وابنها  محمود، والذي ترك لها المنزل بسبب رفضها لزواجه من مديحة شقيقة مختار.

واقنعت هايدي الجدة سناء التصالح مع ابنها محمود واقناعه بالعودة للمنزل، وفتح باب المناقشة في موضوع زواجه من مديحة “نشوى مصطفى”. 

ووافق “محمود” العودة إلى منزل والدته “سناء” وترك مكتب مكان إقامته في مكتب عمل مختار أبو المجد، حيث كان يقيم به خلال فترة تركه منزل والدته.

كما وقعت مشاجرة  خلال أحداث الحلقة بين  مادي “مايان السيد” ومايا"إلهام صفي الدين "، وذلك بسبب استخدام الأولى أدوان وغرفة مايا،خلال استضافة مروان لها في منزل والده.

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وتصاعدت المشاجرة بينهما،حتى أن قامت مايا بتهديد مادي بعدم استخدامها لأدواتها مجددًا، طوال فترة ضيافتها بالمنزل.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من إنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم في العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

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