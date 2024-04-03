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مسلسلات رمضان 2024

الآن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24.. خالد النبوي وأبنائه يشاركون باجتماع سكان المعادي

جريدة الدستور

شهدت الحلقة 24 من مسلسل إمبراطورية ميم ، للفنان خالد النبوي أحداث متصاعدة لعائلة مختار أبو المجد وأبنائه في بداية الحلقة.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل إمبراطورية ميم 

بدأت الحلقة 24 من مسلسل إمبراطورية ميم، بحضور مختار أبو المجد "خالد النبوي" وأبنائه لاجتماع سكان حي المعادي الرافضين لبيع منازلهم لشركة “يحيى شاكر” للتطوير العقاري.

ولاحظ مختار أبو المجد أن الإجتماع جاء برعاية شركة التطوير العقاري التي تريد شراء المنازل، ودفعت بعض السكان لمحاولة إقناع الرافضين بالبيع.

وتوالت الأحداث خلال الحلقة بين السكان الرافضين لبيع منازلهم في حي المعادي لشركة يحيى شاكر.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من إنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

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