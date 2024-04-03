الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24.. خالد النبوى يشارك فى برنامج "كريم الدالى"

مسلسل امبراطورية
مسلسل امبراطورية ميم

شهدت الحلقة 24 من مسلسل إمبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي أحداثًا متصاعدة لعائلة مختار أبو المجد وأبنائه في بداية الحلقة.

 الحلقة 24 مسلسل إمبراطورية ميم

قرر مختار أبو المجد "خالد النبوي" الموافقة على المشاركة في برنامج كريم الدالي "محمد محمود عبد العزيز"، ليمثل الفريق الرافض لبيع منازله من سكان حي المعادي.

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 24.. العترة يطلب الزواج ورد الكبير يصدمه

إمبراطورية ميم الحلقة 24.. خناقة بين مايان السيد وإلهام صفي الدين ما السبب؟

واستعد كريم الدالي للحلقة من خلال إحضار "نادين" إحدى موظفات شركة يحيى شاكر للتطوير العقاري وحضورها البرنامج ليحدث حالة من الجدل والضغط على مختار أبو المجد.

 كما وجه فريق إعداد البرنامج لكي يحاول إحراج مختار أبو المجد خلال برنامج كريم الدالي.

في سياق متصل بالأحداث حاولت سكرتيرة مختار أبو المجد "هايدي" الصلح بين "سناء" جدة أحفاد أبو المجد والتي تقوم بدورها الفنانة ليلى عز العرب وابنها  محمود، والذي ترك لها المنزل بسبب رفضها لزواجه من مديحة  شقيقة مختار.

وأقنعت هايدي الجدة سناء التصالح مع ابنها محمود واقناعه بالعودة للمنزل، وفتح باب المناقشة في موضوع زواجه من مديحة "نشوى مصطفى". 

ووافق "محمود" على العودة إلى منزل والدته "سناء" وترك مكتب مكان إقامته في مكتب عمل مختار أبو المجد، حيث كان يقيم به خلال فترة تركه منزل والدته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من إنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحًا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحًا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

يهمك أيضًا:

رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it مسلسل إمبراطورية ميم خالد النبوي أحداث الحلقة 24 من مسلسل امبراطورية ميم

مواد متعلقة

إمبراطورية ميم الحلقة 24.. خناقة بين مايان السيد وإلهام صفي الدين ما السبب؟

إمبراطورية ميم الحلقة 24.. هايدي تحاول الصلح بين ليلى عز العرب وابنها

الآن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24.. خالد النبوي وأبنائه يشاركون باجتماع سكان المعادي

مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 23.. مفاجأة جديدة من نور النبوي في منزل "مختار أبو المجد"

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 23.. تعطيل الكهرباء حيلة جديدة لإجبار "أبو المجد" على بيع منزله

مسلسل إمبراطورية ميم ملخص الحلقة 22.. خلاف على سفر "منى" في بعثة لباريس

مسلسل إمبراطورية ميم.. موعد عرض الحلقة 23

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 23.. هل يقبل "النبوي" حضور برنامج محمد محمود عبد العزيز؟

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

اتهام عامل بالنظر على طالبات جامعة شهيرة أثناء دخولهم دورات المياه بأكتوبر

أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 4-4-2024 فى بورصة الدواجن

بالأسماء.. حصيلة المتوفين والمصابين فى حادث تصادم تريلا وتكاتك واقتحامها مقهى بأسوان

عاجل.. روسيا تعلن تدمير قاعدتين لعناصر إرهابية فى سوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى