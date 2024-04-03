مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24.. خالد النبوى يشارك فى برنامج "كريم الدالى"

شهدت الحلقة 24 من مسلسل إمبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي أحداثًا متصاعدة لعائلة مختار أبو المجد وأبنائه في بداية الحلقة.

الحلقة 24 مسلسل إمبراطورية ميم

قرر مختار أبو المجد "خالد النبوي" الموافقة على المشاركة في برنامج كريم الدالي "محمد محمود عبد العزيز"، ليمثل الفريق الرافض لبيع منازله من سكان حي المعادي.

واستعد كريم الدالي للحلقة من خلال إحضار "نادين" إحدى موظفات شركة يحيى شاكر للتطوير العقاري وحضورها البرنامج ليحدث حالة من الجدل والضغط على مختار أبو المجد.

كما وجه فريق إعداد البرنامج لكي يحاول إحراج مختار أبو المجد خلال برنامج كريم الدالي.

في سياق متصل بالأحداث حاولت سكرتيرة مختار أبو المجد "هايدي" الصلح بين "سناء" جدة أحفاد أبو المجد والتي تقوم بدورها الفنانة ليلى عز العرب وابنها محمود، والذي ترك لها المنزل بسبب رفضها لزواجه من مديحة شقيقة مختار.

وأقنعت هايدي الجدة سناء التصالح مع ابنها محمود واقناعه بالعودة للمنزل، وفتح باب المناقشة في موضوع زواجه من مديحة "نشوى مصطفى".

ووافق "محمود" على العودة إلى منزل والدته "سناء" وترك مكتب مكان إقامته في مكتب عمل مختار أبو المجد، حيث كان يقيم به خلال فترة تركه منزل والدته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من إنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحًا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحًا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

يهمك أيضًا: