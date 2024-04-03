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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24.. خالد النبوي يحرج محمد محمود عبد العزيز أمام الجمهور

جريدة الدستور

شهدت الحلقة 24 من مسلسل إمبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي أحداث متصاعدة لعائلة مختار أبو المجد وأبنائه في بداية الحلقة.

 الحلقة 24 مسلسل إمبراطورية ميم

شارك مختار أبو المجد" خالد النبوي" في برنامج  كريم الدالي"محمد محمود عبد العزيز"؛ لكي يمثل الفريق الرافض لبيع المنازل  من سكان حي المعادي.

 وكانت المفاجأة خلال الحلقة هي حضور موظفة العلاقات العامة بشركة يحيى شاكر للتطوير العقاري"نادين" والتي تتمثل مهمتها في إقناع سكان المعادي بيع منازلهم، وجاءت في البرنامج لمحاولة إحراج مختار أبو المجد.

وحاول كريم الدالي إحراج مختار أبو المجد عبر الحديث عن أوضاع أسرته وانتخابات قيادة منزل امبراطورية ميم، إلا أن الأول استطاع منعه عن الحديث في الأمور الشخصية الخاصة به.

وقام مختار أبو المجد بإحراج كريم الدالي أمام جمهوره بالبرنامج،عبر تعبير عن رفضه لبيع منزله، مؤكدًا أن المذيع لديه مصالح شخصية تضطره للضغط على السكان للبيع.

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 وأكد مختار أبو المجد أن سكان المعادي وتاريخهم وتراثهم ليسوا للبيع،محذرًا كريم الدالي وشركة يحيى شاكر من محاولات الضغط عليهم عبر انقطاع الخدمات بالمنزل لبيعه، الإ أنه دعا الجمهور لمقاطعة برنامج كريم الدالي الذي يسمم أفكارهم وعدم تشغيل البرنامج بمنازلهم، وعقب حديثه ترك البرنامج قبل انتهائه.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

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