مسلسل محارب ملخص الحلقة 27.. هل ستنصر مستندات الجيوشي الفنان حسن الرداد؟

شهدت الحلقة 27 من مسلسل محارب جريمة قتل ستغير مجرى الأحداث، علاوة على خطط وتدابير للانتقام من خصم محارب وتبرأته.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 27

انتهت الحلقة السابعة والعشرين بجريمة قتل لكن الجاني فيها ليس محارب ولكن عنتر مساعد والد ناهد السباعي ليقتل دجاله ما تسبب في وقف زواجها من جميع الرجال وعدم إتمام خطبتها منه لينتقم منها لتدمير ما يتمناه.

فيما استمر هروب محارب ولكن في الجانب الآخر تسعى راندا صديقة نجل رجل الأعمال العزازي الاتفاق مع محامي محارب بإيصال له مستندات تحمل فضيحة زوجته للانتقام من المحامس حسام الجيوشي.

جاء تصرف راندا بعدما هددها المحامي حسام الجيوشي وأخذ هواتف العزازي المفقودة وكشف خطتها بالالتزاز المالي، ولكنها كانت تحتفظ بنسخة إضافية كان كارت رابح بالنسبة لها.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 28

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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