مسلسل محارب الحلقة 27.. البلوجر تتفق مع محامي محارب انتقامًا من أحمد زاهر

تعرض الحلقة الجديدة 27 من مسلسل محارب في التاسعة مساء والذي يخوض بطولته حسن الرداد وأحمد زاهر عبر شاشة CBC حصريًا طوال شهر رمضان.

مسلسل محارب الحلقة 27

اتفقت البلوجر صديقة رامي مع محامي محارب للانتقام من حسام الجيوشي خلال أحداث الحلقة 27 ، حيث اتفقت معه على تسليمه جميع النسخ من الملفات التي وصلت اليها عن طريق موبايلات العزازي ومحاميه المقتول.

ضمن أحداث الحلقة 27 من مسلسل محارب كانت البلوجر احتفظت بنسخ إضافية من الملفات والتعاملات المالية والرشاوى لـ حسام الجيوشي وجيهان قبل أن يهددها ويأخذ جميع أجهزة الموبايلات واللابات في منزلها.

وقررت البلوجر الانتقام من حسام الجيوشي بسبب تهديده لها وبالفعل أخذت جميع الملفات وسلمتها لمحامي محارب لاستخدامها ضد حسام في أحداث الحلقة 27 من مسلسل محارب.

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل محارب مواعيد عرض الحلقة 27

ويعرض المسلسل ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على CBC حصريًا الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.

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