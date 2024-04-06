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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل محارب الحلقة 27.. اتفاق بين جيهان ومدير مكتب حسام الجيوشي

مسلسل محارب
مسلسل محارب

تعرض الحلقة الجديدة 27 من مسلسل محارب  في التاسعة مساء والذي يخوض بطولته حسن الرداد وأحمد زاهر عبر شاشة CBC حصريًا طوال شهر رمضان.

مسلسل محارب الحلقة 27

تناولت أحداث الحلقة 27  من مسلسل محارب خيانة يوسف “مدير مكتب حسام الجيوشي”، اذ اتفق يوسف مع جيهان زوجة العزازي على بدء العمل معها مقابل المال.

وبالفعل اتفق يوسف مع جيهان ضد “حسام الجيوشي” حيث سرق احد الملفات الهامة التي تخص جيهان، وقد مضت عليها في السابق ببيع الشركة لحسام.

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وسرق يوسف تلك الملفات وقام بالغاء توكيلات جيهان للمحامي حسام الجيوشي وعمل توكيلات جديدة باسمه وذلك ضمن أحداث الحلقة 27 من مسلسل محارب.  

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب 

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد،  محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل محارب مواعيد عرض الحلقة 27

ويعرض المسلسل ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على CBC حصريًا الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.

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