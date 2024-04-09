"المهن السينمائية" تهنئ المخرج إسماعيل فاروق على نجاح مسلسل "حق عرب"

وجهت نقابة المهن السينمائية التهنئة للمخرج إسماعيل فاروق وطاقم مسلسل "حق عرب" المشارك في السباق الرمضاني الحالي 2024؛ وذلك بسبب النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه المسلسل على المستوى النقدي والمستوى الشعبي.

وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان صادر لها: "السادة شركة سينرجي للإنتاج الفني تحية وتبريكات؛ مسلسل "حق عرب" هو حق نجاح فهو عمل أعاد صورة الحارة والشارع المصري؛ وعبر عن أن الشهامة هي عنوان الشخصية المصرية وأن ابن البلد لقب المصري المحب لوطنه ولبلده والحارة والشارع والحي".

وأضاف بيان النقابة قائلا: "دراما كتبت بحب للمؤلف محمود حمدان وقدمها للجمهور في رؤية إبداعية للمخرج إسماعيل فاروق، وكل من شارك في عمل أضاف الكثير للدراما برعاية شركة إنتاج لم تبخل بشيء على خروجه بالشكل الناجح سينرجي بقيادة حسام شوقي".

واختتموا: "هناك فريق عمل من المتميزين وهم مدير التصوير جلال الزكي؛ مهندس الديكور أحمد الحوشي مهندس الصوت محمد مصطفى مكساج طارق علوش مونتاج محمد عبد المنعم استايلست ملك ذو الفقار hame‏ المنتج الفني محمود كمال إدارة الإنتاج محمد سمير - سامح صادق".

وكان تصدر مسلسل حق عرب الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي قائمة الأعلى مشاهدة على منصة watch it، فقد احتل المركز الأول على المنصة من حيث المشاهدات، كما احتل المركز الأول أيضا في دول الخليج على مستوى عدد المشاهدات.

حق عرب من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.