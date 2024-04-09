الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"المهن السينمائية" تهنئ المخرج إسماعيل فاروق على نجاح مسلسل "حق عرب"

جريدة الدستور

وجهت نقابة المهن السينمائية التهنئة للمخرج إسماعيل فاروق وطاقم مسلسل "حق عرب" المشارك في السباق الرمضاني الحالي 2024؛ وذلك بسبب النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه المسلسل على المستوى النقدي والمستوى الشعبي.

وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان صادر لها: "السادة شركة سينرجي للإنتاج الفني تحية وتبريكات؛ مسلسل "حق عرب" هو حق نجاح فهو عمل أعاد صورة الحارة والشارع المصري؛ وعبر عن أن الشهامة هي عنوان الشخصية المصرية وأن ابن البلد لقب المصري المحب لوطنه ولبلده والحارة والشارع والحي".

وأضاف بيان النقابة قائلا: "دراما كتبت بحب للمؤلف محمود حمدان وقدمها للجمهور في رؤية إبداعية للمخرج إسماعيل فاروق، وكل من شارك في عمل أضاف الكثير للدراما برعاية شركة إنتاج لم تبخل بشيء على خروجه بالشكل الناجح سينرجي بقيادة حسام شوقي".

واختتموا: "هناك فريق عمل من المتميزين وهم مدير التصوير جلال الزكي؛ مهندس الديكور أحمد الحوشي مهندس الصوت محمد مصطفى مكساج طارق علوش مونتاج محمد عبد المنعم استايلست ملك ذو الفقار hame‏ المنتج الفني محمود كمال إدارة الإنتاج محمد سمير - سامح صادق".

وكان تصدر مسلسل حق عرب الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي قائمة الأعلى مشاهدة على منصة watch it، فقد احتل المركز الأول على المنصة من حيث المشاهدات، كما احتل المركز الأول أيضا في دول الخليج على مستوى عدد المشاهدات.

حق عرب من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

اسماعيل فاروق حق عرب مسلسل حق عرب السباق الرمضاني سينرجى نقابة المهن السينمائية شركة سينرجي للانتاج الفني

مواد متعلقة

موعد اعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة الحلقة 29

مسلسل بيت الرفاعي 29.. فاروق يقتل رقية بعد كشف مخططها لاتهام ياسين بخطف ابنه

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 29.. ياسين يخطف ابن فاروق ورقية

مسلسل بيت الرفاعى 29.. ياسين يخطط لخطف ابنته ورقية تستعد للولادة

مسلسل بيت الرفاعى 29.. ياسين يحاول إقناع والده بالرجوع عن طريق تجارة الآثار

كيف خرجت مشاهد الطبيب النفسي في مسلسل بقينا اتنين؟.. دكتور نهى راضي تكشف التفاصيل

مسلسل بيت الرفاعي لـ"أمير كرارة" ملخص الحلقة 28

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ "أمير كرارة" الحلقة 28

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

متعدد العلاقات النسائية.. "سهرة مع متسولة" وراء مقتل عجوز الوراق

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع مترو أنفاق محطة الملك الصالح بالقاهرة

مصرع ربة منزل صدمها قطار في بلقاس بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

صور

حكايات الكحك.. حلاوة العيد فى كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب