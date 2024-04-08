الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعى 29.. ياسين يخطط لخطف ابنته ورقية تستعد للولادة

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

يستكمل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 29 تصاعد أحداث العمل الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، ونخبة من الفنانين، والتي شهدت العديد من المفاجآت غير المتوقعة خلال الحلقات الماضية.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل الحلقة 29

وتضمنت الحلقة 29 من مسلسل بيت الرفاعي حرص فاروق على زيارة والدته في السجن، وذلك بعد النطق بالحكم عليها بالإعدام شنقًا، وحاول المحامي طمأنتهم بأن هناك جلسة نقض من الممكن أن يخفف الحكم خلالها، ولكن تطلب ناهد والدة فاروق من المحامي أن يتركها بمفردها مع ابنها. 

ويعتذر فاروق لوالدته عما حدث لها بسببه وتضحياتها منذ زواجها من والده الراحل، إلا أنها تقول إنها لم تندم أبدا على شيء، لكنها حزينة على عدم استطاعتها رؤية حفيدها مثلما لم تستطع رؤيته وهو طفل رضيع، ليعدها بأنه سيبذل قصارى جهده لخروجها من السجن ورؤية حفيدها.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29

 

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29

في مشهد مختلف، يقرر فاروق مصارحة يحيى بأنه يخطط لاختطاف ابنته من طليقته "هند"، وذلك عن طريق خطفها وتهريبها مع "جمالات" أخته، ويسافر ليأخذها منها ويعيشا معًا بالخارج، ليسأله يحيي عن تأكده من اتخاذ هذا القرار، فيذهب ياسين إلى جمالات وسعيد ويستعجل زواجهما، ويصارحهما أيضًا بفكرة اختطاف حبيبة ابنته.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29

تطمأن رقية وفاروق على صحة الجنين عن الطبيب المعالج الذي يحدد موعد ولادتها خلال أسبوع، ولكن يطلب منهما أن تستعد للولادة القيصرية للحفاظ على صحتها، والتمكن من النزيف الذي يشكل خطرًا عليها بالنسبة لمرضها، ويحاول فاروق أن يصالح رقية نظرًا لاقتراب الولادة، ولكنها تظل متمسكة بعد مصالحته بعد زواجه من هند، ولكن يعرض عليها أن تطلب منه أي شيء وسيحققه، فتطلب منه مقابلة يحيى.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29

مسلسل بيت الرفاعي 29.. ياسين يحاول إقناع والده الرجوع عن طريق تجارة الآثار

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 29.. فاروق يزور والدته عقب الحكم بإعدامها

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالغموض ومليء بالأحداث غير المتوقعة والمفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين أفراد عائلة الرفاعي وتحديدا "ياسين" أمير كرارة، و"فاروق" أحمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارتهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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