موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ "أمير كرارة" الحلقة 28

شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل بيت الرفاعي العديد من الاحداث المختلفة والشيقة والتي انتهت بحكم الإعدام على والدة فاروق، مما جعل الجمهور يبحث عن موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة الحلقة 28.



مسلسل بيت الرفاعي مواعيد إعادة الحلقة 28

تعاد عرض الحلقة 28 من مسلسل بيت الرفاعي بطولة النجم أمير كرارة على قناة ON الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it بعد عرضه على التلفزيون.



مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 28

بدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد فلاش باك لرفض ياسين زواج طليقته من رجل آخر خوفا على ابنته ولكن اصرت هند على الزواج وقتها من صلاح.

علم ياسين بأمر زواج هند من فاروق الذي استفزه الأخير بموافقة هند دون مجهود وأن ابنته أصبحت معه في نفس المنزل، وهدده بقتلها ان لم يسترجع ابن عجوزة له.

احتفلت جمالات بخطوبتها على سعيد وسط اجواء عائلية مبهجة، بينما عقد فاروق قرانه على هند، وانتهت مشاهد الحلقة على النطق بالحكم على والدة فاروق والتي انتهت بالإعدام شنقا.



مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 29

يذاع مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 29 مساء اليوم الإثنين على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.



مسلسل بيت الرفاعي قنوات عرض الحلقة التاسعة والعشرون

مسلسل بيت الرفاعي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.