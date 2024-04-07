مسلسل بيت الرفاعي 28.. ياسين يرفض زواج طليقته خوفًا على ابنته

شهدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 28 مفاجآت كان ينتظرها الجمهور منذ انتهاء الحلقة السابقة، خاصة وأنها انتهت على مشهد فاروق يبلغ رقية بزواجه من طليقة ياسين.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل احداث الحلقة 28

بدأت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 28 بمشهد فلاش باك أوضح رفض “ياسين” أمير كرارة، التام لفكرة زواج طليقته من “صلاح” أحمد عبدالله، وذلك خوفًا على ابنته حبيبة من أن تتزوج والدتها من رجل آخر غيره، ولكن تنفعل “هند” ايناس كامل، طليقته بسبب رفضه وتتهمه بالأنانية.

وتغادر “هند” منزل العائلة وهي تصر على زواجها من الآخر، وهو ما جعل والدة ياسين تؤكد له أن هند مازالت تحبه وتريد الرجع إليه، ولكن يرفض ياسين مؤكدًا انه اصبح لا يفكر فيها.

وفي الوقت الحاضر، استكملت احداث الحلقة 28 مشهد صدمة رقية بعد ابلاغ فاروق لها بزواجه من “هند” طليقة ياسين، وقررا ان تقطن “هند” معهما في منزل عائلة الرفاعي، ولكن تقف رقية في ذهول تام ولم تنطق، فأخذ فاروق هند ليعرفها ماكن غرفتها الجديدة في المنزل.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 29

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 29 غدا الاثنين على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

