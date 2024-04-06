السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27.. يحيي متهم باختلاس الشركة ورقية تضغط على فاروق

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

تصاعدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27، حيث شهدت الحلقة تبادل الاتهامات بيت فاروق ويحيي بدافع الانتقام، والعمل بطولة النجم أمير كرارة، للمخرج أحمد نادر جلال.

 

تفاصيل أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27

ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27 ، تفاجأ يحيي باتصال صديقه الضابط ليبلغه بأن فاروق حرر محضر ضده يتهمه فيه باختلاس مليون جنيه من شركة الرفاعي للسياحة، ولكن نفى يحيي اختلاسه لأي اموال، مؤكدًا أنه معه الدليل على ذلك، وأكد صديقه ضرورة حضوره غدا لقسم الشرطة، ووعده يحيي بأنه سيحضر بالصباح الباكر.

مسلسل بيت الرفاعي

قررت رقية، ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27 ،

 الضغط على فاروق بمغادرتها للمنزل حيث تفاجأ بأنها احضرت حقيبتها وقررت المغادرة ولكنه منعها من الخروج، ولكنها أعربت له بأنها تشعر بعدم الارتياح بسبب عدم ثقته فيها وانه لم يصبح يحبها، بالاضافة إلى ان شقيقها تبرأ منها، وولكن سرعان ما قاطعها فاروق ليسئلها كيف توصل لها ياسين فأخبرته بالرسالة الصوتية التي ارسلها من هاتف جمالات.

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27.. ياسين يعنف سعيد بسبب خطف ابن عجوزة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27.. كواليس سبب توعد فاروق بالانتقام من ياسين

 

في مشهد مختلف، حاولت سامية أن تهدأ ياسين بسبب انشغاله بالتفكير في فاروق وتبادلا الحب والإعجاب والكلمات الرومانسية، وأقنعته بأن طفل عجوزة يجب أن يظل لإثبات براءته، وأثناء تحدثهما تلقى ياسين مكالمة هاتفية من شقيقة يحيي يخبره بقضية الاختلاس.

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

وأخبر يحيي شقيقه ياسين أنه لديه دليل عدم اختلاسه من الشركة كما ادعى فاروق، وأن البلاغ كيدي فقط، وبالفعل ذهب إلى الشركة ليحضر الأوراق التي تثبت أقواله، وإعطاها لصديقه الضابط ليساعده في القبض على فاروق.

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالأحداث غير المتوقعة والمفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.
 

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.
 

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