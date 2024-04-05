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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 26.. فاروق يبدأ الشك فى رقية ووالدته تحذره منها

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

تصاعدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 26، حيث بدأ فاروق يشك في رقية بعد تحذير والدته له، ويتوعد للانتقام من أفراد العائلة.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 26

حرص “فاروق” على زياردة والدته “ناهد” في قسم الشرطة، بعدما تم التحفظ عليها بعد اعترافها بقتل عبد الحميد، وحاول اقناعها بتغيير أقوالها ولكنها رفضت، وانهارت بالبكاء اعرابًا بحبها له وتضحيتها بنفسها من أجله، رغم انكاره بأنها والدته امام الجميع، ولكنه وعدها بانه سيوف يناديها بـ امي منذ الآن.

وحذرت ناهد ابنها فاروق من أبناء عائلة الرفاعي وخاصة زوجته رقية، ليبدأ الشك في قلب فاروق تجاه رقية بعدما كان يثق فيها بشدة.

 

 

اعترف “ياسين” لعم “عفيفي” صاحب المصنع بكل الحقيقة وأنه ليس اسمه “سليم” كما يعتقد، ليعرب “عفيفي” عن حبه لـ ياسين، انه كان يعلم منا لبداية ان هناك سر وانه ليس اسمه، واكد له انه يعتبره ابن له ويصدق براءته وان المصنع لم يشهد الخير كما شهده في وجوده، وطلب منه الصبر حتى اثبات براءته.

 

اتهم فاروق زوجته رقية بانها من ابلغت يحيي بمكان والدته ناهد، ولكنها انكرت اتهامه لها، ويبدو على ملامحه نظرات شك لها، مما جعلها توتر وتطلب منه ان تغادر لغرفتها حيث تشعر بالتعب مما يزيد شكه تجاها.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.
 

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.
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