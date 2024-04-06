السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة الحلقة 26

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة الحلقة 26 محور تساؤل عبر المنصات الإلكترونية مؤخرًا وذلك نظرا للأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقة الماضية حيث تبرأ ياسين من شقيقته رقية بعدما كان يعتبرها ابنته وليست شقيقته الصغرى، والعمل يخوض بطولته النجم امير كرارة ونخبة من الفنانين، بقيادة المخؤج احمد نادر جلال.

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ "أمير كرارة" الحلقة 26

يمكن معرفة موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ "أمير كرارة" الحلقة 26 الذي تشهد نسب عالية من البحث حيث حققت الحلقة السادسة والعشرون نجاح كبير فور عرضها أمس، ويبحث الجمهور عن اعادة عرض الحلقة 26 والتي تذاع الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.

txt

ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 26.. إهانة والدة السويركي

txt

ملخص الحلقة 11 من مسلسل بدون سابق انذار للفنان أسر ياسين


مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل احداث الحلقة 26

تضمنت احداث الحلقة 26 من المسلسل العديد من المفاجآت العير متوقعة، حيث قرر فاروق الانتقام من كل ابناء عمه ومن ضمنهم رقية زوجته التي بدأ الشك فيها بسبب والدتها التي حذرته منها واختبرها ليعلم انها تفضل اشقاءها عليه.

وتبرأ ياسين من شقيقته رقية، ورفض ان يتواصل معها مرة اخرى بعدما استغنت عنهم وقررت الزواج من فاروق مما جعلها تدخل في حالة انهيار من الصدمة.


مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 27

ينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة من بيت الرفاعي الذي يخوض بطولته النجم امير كرارة، حيث تذاع الحلقة 27 مساء اليوم على قناة أون الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.


مسلسل بيت الرفاعي قنوات عرض الحلقة السابع والعشرون

بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.

txt

موعد إعادة مسلسل بدون سابق انذار للفنان أسر ياسين

txt

مروان ضحية لعملية نصب.. أحداث مسلسل بدون سابق انذار الحلقة الحادية عشر


قصة مسلسل بيت الرفاعي

بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.


ابطال مسلسل بيت الرفاعي

بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

اقرأ أيضا 

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 26.. ياسين يتبرأ من رقية ويحذر أشقاؤه بالتواصل معها

مسلسل بيت الرفاعي بيت الرفاعي موعد عرض بيت الرفاعي موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي موعد اعادة مسلسل بيت الرفاعي قصة مسلسل بيت الرفاعي أبطال مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض مسلسل امير كرارة مسلسل امير كرارة أمير كرارة قنوات عرض بيت الرفاعي قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي موعد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة السابعة والعشرون من بيت الرفاعي بيت الرفاعي الحلقة السابعة والعشرون بيت الرفاعي الحلقة 27 الحلقة 27 من مسلسل بيت الرفاعي الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل بيت الرفاعي مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 26.. ياسين يتبرأ من رقية ويحذر أشقاؤه بالتواصل معها

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 26.. رقية تقع فى فخ فاروق بسبب يحيى

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 26.. فاروق يبدأ الشك فى رقية ووالدته تحذره منها

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 26.. ناهد تعترف بقتل عبدالحميد

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 26.. رقية سر دخول ياسين كلية الطب

مسلسل بيت الرفاعي لـ "أمير كرارة" ملخص الحلقة 25

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة الحلقة 25

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 25.. فاروق يفتح قلبه لرقية ووالدته تعترف للشرطة بالحقيقة

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

حريق بمائدة إفطار يمتد لميضة مسجد أبوالعلا التاريخى فى القاهرة

بعد إخلاء سبيله.. القصة الكاملة لقضية إمبراطور الذهب في الجمالية

عاجل| مصادر مصرية رفيعة المستوى تكشف تفاصيل مفاوضات القاهرة للتهدئة بين حماس وإسرائيل

براءة "إماراتى" من تهريب المخدرات إلى مصر عبر حلايب وشلاتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

صور

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة