موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة الحلقة 26 محور تساؤل عبر المنصات الإلكترونية مؤخرًا وذلك نظرا للأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقة الماضية حيث تبرأ ياسين من شقيقته رقية بعدما كان يعتبرها ابنته وليست شقيقته الصغرى، والعمل يخوض بطولته النجم امير كرارة ونخبة من الفنانين، بقيادة المخؤج احمد نادر جلال.

يمكن معرفة موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ "أمير كرارة" الحلقة 26 الذي تشهد نسب عالية من البحث حيث حققت الحلقة السادسة والعشرون نجاح كبير فور عرضها أمس، ويبحث الجمهور عن اعادة عرض الحلقة 26 والتي تذاع الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.



مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل احداث الحلقة 26

تضمنت احداث الحلقة 26 من المسلسل العديد من المفاجآت العير متوقعة، حيث قرر فاروق الانتقام من كل ابناء عمه ومن ضمنهم رقية زوجته التي بدأ الشك فيها بسبب والدتها التي حذرته منها واختبرها ليعلم انها تفضل اشقاءها عليه.

وتبرأ ياسين من شقيقته رقية، ورفض ان يتواصل معها مرة اخرى بعدما استغنت عنهم وقررت الزواج من فاروق مما جعلها تدخل في حالة انهيار من الصدمة.



مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 27

ينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة من بيت الرفاعي الذي يخوض بطولته النجم امير كرارة، حيث تذاع الحلقة 27 مساء اليوم على قناة أون الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.



مسلسل بيت الرفاعي قنوات عرض الحلقة السابع والعشرون

بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.



قصة مسلسل بيت الرفاعي

بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



ابطال مسلسل بيت الرفاعي

بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

