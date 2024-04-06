مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27.. كواليس سبب توعد فاروق بالانتقام من ياسين

مسلسلات رمضان 2024..

يواصل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27 تصاعد احداثه والتي كشفت العديد من الألغاز خلال الحلقات السابقة، ويخض بطولته النجم امير كرارة ونخبة من الفنانين، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال، ويعرض حصريا على قناة أون بالتزامن مع عرضه على منصة واتش ات.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27

بدأت أحداث الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد فلاش باك بين ياسين وفاروق، ليكشف سبب توعد الأخير بالانتقام من الأول في البداية، فذهب “فاروق” إلى عيادة “ياسين” ليطلب مساعدته لموافقة عمه “محمود الرفاعي” بالموافقه على زواجه من “رقية”، لكن سخر ياسين من طلبه ورفض هو الآخر طلب الزواج.

انفعل فاروق على ياسين وسأله عن سبب تغيره معه رغم أنهما كانا أصدقاء مقربون منذ طفولتهما، ليجيبه فاروق السبب أنه ظل مع “محمود الرفاعي” في تجارة الأثار وكسب المال عن طريق غير مشروع ولم يتصدى له، وكان مبرر فاروق أنه استطاع ان يتصدى له لأنه والده ولكنه لم يستطيع رفض العمل معه في تجارة الاثار لانه عمه وليس والده.

وشعر “فاروق” بأن ياسين ووالده محمود الرفاعي يقللان من شأنه برفضهما الزواج من رقية التي تعتبر حب طفولته منذ الصغر، لذلك توعد لهم بالانتقام خاصة وان والدته ناهد كانت دائمًا تقنعه بان عائلة الرفاعي سبب وفاة والده وابتعاده عنها.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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