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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي 27.. والدة فاروق تشعل انتقامه من ياسين وعجوزة يخضع للأخير

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

أثار مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27 ضجة واسعة بسبب أحداثه الشيقة والمثيرة والمليئة بالمفاجآت، ويخوض بطولته نخبة من الفنانين بجانب النجم امير كرارة.

تفاصيل أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27

حاول “فاروق” خروج والدته “ناهد” من الحبس، خلال أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27 ،  بعد اعترافها بقتل عمه عبد الحميد، ولكنه أخبره المحامي استحالة خروجها بعد الاعتراف بجريمة قتل، ولكن يمكن تخفيف الحكم بحكم تقدم عمرها، ولكن انفعل عليه فاروق بسبب عدم استطاعته لخروج والدته.

وضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27 ، حاولت “ناهد” تهداة فاروق، ولكن أشعلت نار الانتقام بداخله تجاه ياسين، وذلك بعدما تسبب ياسين في حبسها، ولكن وعدها فاروق بانه سينتقم منه اشد انتقام، فقاطعته وطلبت منه ان يستمع لها لما سيفعله.

مسلسل بيت الرفاعي
 مسلسل بيت الرفاعي
 مسلسل بيت الرفاعي

وضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27، ذهب “ياسين” لمنزل عجوزة ليساومه بطفله مقابل الاعتراف بجرائم فراوق، فرفض عجوزة في البداية نظرًا لمعرفته بطيبة “ياسين” ولكن أكد له ياسين انه يستطيع أن يحرمه من طفله طوال عمره، واتفقا على خطة وضعوها لوقوع فاروق.

 

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27.. يحيي متهم باختلاس الشركة ورقية تضغط على فاروق

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27.. ياسين يعنف سعيد بسبب خطف ابن عجوزة

في مشهد مختلف في أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27 ، استطاعت “سامية” طمانة الطفل ومصاحبته، وجعلته يتناول الطعام بعدما رفض ان ياكل طوال فترة اختطافه، وهو ما اذهب المعلم سعيد، وطلبت “سامية” من الأخير أن يفاتح ياسين بطلب زواجه من جمالات، لؤكد لها سعيد بانه نوى ذلك بالفعل.

 

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

 

من جهة أخرى، قررت “رقية” أن تذهب للمقابر لزيارة والدها بمناسبة عيد ميلاده، ونظر لها فاروق نظرات قسوة وشك بعد عودته من زيارة والدته بالحبس، واثناء مغادرتها حضر عجوزة الذي اخبر فاروق بما حدث بينه وبين ياسين، ليوعده فاروق أنه هو من سيحل أمر اختطاف ابنه.

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

 

 

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

 

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.
 

 

ابطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.
 

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