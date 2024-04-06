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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. ريمون لحازم الهاكر: حياتي كلها دمرت بسبب سجني

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب الحلقة 27

 يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 27 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مشوقة، حيث دار حديث مطول بين حازم المتخصص في الهاكر والذي يعمل بشركة أل ضرغام، وريمون الذراع اليمنى لغادة عبدالرازق عن حادث محاولة قتل مصطفى وقال حازم أن مصطفى لا يحق له الخروج خاصة وأنه يعيش في فبلا رائعة، وأنا لوكنت مكانه فلن أخرج من تلك الفيلا

 

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27

 في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 27،  رد ريمون على حازم، أن عدم الخروج من المكان يعني أنك مسجون، وحتى لو كان مكانك فيلا لا تخرج منها فهي أشبه بالسجن مهما كان جمالها، وكشف ريمون عن تفاصيل حياته مع أمه التي توفت وأنه عقب أن دخل السجن فقد أمه ووالده وأسرته وأبناءه، قائلا له: السجن أمر صعب.

 

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مسلسل صيد العقارب الحلقة 27

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 27، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها مصطفى ضرغام الذس قتله اسماعيل الغول، ومحاولة الوصول إلى منفذ تلك الجريمة، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

 

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 27

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 27، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

 

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

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أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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