مسلسل صيد العقارب أحداث الحلقة 27.. ياسين يواسي غادة عبدالرازق لقتل شقيقها

مسلسلات رمضان 2024

بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، بتمكن ياسين (محمد علاء جاميكا) بمسك القاتل، الذي تسبب في قتل مصطفي ضرغام (محمد علي رزق)، بركة عائلة ضرغام.

احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 27

وخلال احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 27 ، نقلت عايدة (غادة عبدالرازق)، شقيقها مصطفي ضرغام (محمد علي رزق)، إلى المستشفي وحاول الأطباء إسعافه، وظل داخل غرفة العمليات لساعات طويلة، حتي تم إسعافه.

وضمن احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 27 عاد ياسين (محمد علاء جاميكا)، لـ عايدة في المستشفي ليواسيها، ويكون معها في أزمتها، وهي تبكي بشدة بسبب خوفها على شقيقها مصطفي.

وتصاعدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 27، حيث بدأت الشرطة تحقيقها مع قاتل مصطفي ضرغام، في محاولة منهم لمعرفة السبب والذين اكتشفوا أن المقصود هنا هو عايدة (غادة عبد الرازق).



مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 28



يعرض مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة السابعة والنصف مساء عبر قناة سي بي سي، حصريًا، وتعاد في تمام الساعة الـ 9 والنصف مساء، عبر قناة سي بي سي دراما.



قصة مسلسل صيد العقارب

تدور قصة مسلسل صيد العقارب حول عايدة عالمة الحشرات التي تعمل في صيد العقارب، كما أنها تحاول الثأر من عائلة الغول الذين تسببوا في قتل شقيقها علي ضرغام لتصبح مسؤولة عن العائلة بأكملها وتتصاعد الأحداث بعد شلل والدها.



مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 27

مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 27 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

أبطال مسلسل صيد العقارب



أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي.

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.