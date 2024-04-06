مسلسل صيد العقارب.. ملخص أحداث الحلقة 26: "موت بركة عائلة ضرغام مقتولًا"

مسلسلات رمضان 2024

دارت أحداث الحلقة 27 من مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، وبمشاركة نخبة من ألمع النجوم، على رأسهم الفنان أحمد ماهر، ورياض الخولي، وولاء القاضي، ومن تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد حسن.

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 27

ووصل ياسين (محمد علاء جاميكا)، خلال أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 27 إلى مصطفي بركة عائلة ضرغام (محمد علي رزق)، في الزاوية التي تواجد فيه، وأقنعه بالعودة إلى منزله والعائلة من جديد، وتحدث مصطفي معه عن حب عايدة له (غادة عبد الرازق).



وضمن أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 27 حاول مصطفي أن يجبر بخاطر سماسم (سيمون)، لفقدان نجليها، وحاول أقناعها بأن هذا قدر من الله، إلا أن الأخيرة لم تقتنع بهذا وظل الحزن يأكل قلبها.



ووصلت عايدة (غادة عبد الرازق)، إلى مكان مصطفي، وبمجرد أن اقتربت منه جاء رجال ملثمين واطلقوا عليه النيران، ومات مصطفي ضرغام فورًا، وزارت عايدة زوجة أخيها علي ضرغام (محمود عبد المغني) وابلغتها بقرب خروجها من السجن.



مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 27

مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 27 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

أبطال مسلسل صيد العقارب

أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي.

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.