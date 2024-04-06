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فن

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق الحلقة 26

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

ازداد البحث عن موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 26 عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وموقع البحث الأكثر شهرة جوجل والذي يتصدر التريند منذ عرض اولى حلقاته خلال شهر رمضان المبارك.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 26

نعرض للقراء موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 26 حيث يعرض في الـ7:30 مساءً عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

ويعاد عرض الحلقة الـ 26 من المسلسل في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً عبر قناة سي بي سي دراما، ويمكن مشاهدتها أيضا عبر المنصة الرقمية watch it.

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مسلسل صيد العقارب تفاصيل احداث الحلقة 25

تصاعدت أحداث الحلقة 26 من صيد العقارب الذي يعرض حصريا عبر قناة سي بي سي، وقتل مصطفي ضرغام بركة العائلة على يد رجال ملثمين ارسلهم اسماعيل الغول (رياض الخولي)، للانتقام من عايدة (غادة عبدالرازق)، وقررت الأخيرة قتل اسماعيل الغول للثأر منه في قتل شقيقها، كما أن مصطفي ضرغام قبل مقتله ذهب إلى سماسم (سيمون)، ليواسيها في موت أبناءها الاثنين، وحاول أن يقنعها أن هذا خير من عند الله، إلا أن الأخيرة رفضت الاستماع إلى هذا.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 26

صيد العقارب تعرض الحلقة 26 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

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مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة والعشرون

تعرض الحلقة السادسة والعشرون عبر شبكة قنوات cbc، ومن خلال قناة cbc دراما، كما تعرض عبر المنصة الرقمية watch it.

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ابطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

 

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