أحداث مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج .. حلقة 26 رمضان تتصدر التريند خلال الساعات الأخيرة حيث يتناول المسلسل مشاكل المراهقين وكيفية تربيتهم وتعاليمهم لذلك يتهم بمتابعته الملايين من الأسر المصرية خلال شهر رمضان المبارك.

أحداث مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج ".. حلقة 26 رمضان

ننشر أحداث مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج ".. حلقة 26 رمضان حيث تناول مشاجرة بين "صاصا - أحمد أبو زيد"، و"نوجا - رباب ممتاز" بسبب عدم تنفيذها لوعدها بأنها ستعطيه له صالة ألعاب رياضية وسيارة باسمه بعد زواجهما ونوجا تتهم صاصا بأنه تزوجها فقط من أجل مالها ليخبرها أنه لا يحبها، و طلق صاصا زوجته نوجا لتطلق والدته رحاب الجمل زغرودة فرحا بانفصالهما.

وبحسب نفاصيل الحلقة 26 من مسلسل صدفة فإنه تخبر نوجا والدة صاصا أن ابنها وقع على مؤخر بمبلغ ربع مليون جنيه و فوجئت صدفة - ريهام حجاج بالتفاف الطلاب والمدرسين حولها عقب دخولها المدرسة وتلقت صدفة الورود والشيكولاتة بالمدرسة و رحب مدير المدرسة بصدفة وتعامل معها بطريقة جيدة وأخبرها أن وزير التربية والتعليم يريد مقابلتها.

مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة السابع والعشرون

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية في المواعيد التالية:-

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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