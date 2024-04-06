السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أحداث مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج .. حلقة 26 رمضان

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

أحداث مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج .. حلقة 26 رمضان تتصدر التريند خلال الساعات الأخيرة حيث يتناول المسلسل مشاكل المراهقين وكيفية تربيتهم وتعاليمهم لذلك يتهم بمتابعته الملايين من الأسر المصرية خلال شهر رمضان المبارك.

أحداث مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج ".. حلقة 26 رمضان

ننشر أحداث مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج ".. حلقة 26 رمضان حيث تناول مشاجرة بين "صاصا - أحمد أبو زيد"، و"نوجا - رباب ممتاز" بسبب عدم تنفيذها لوعدها بأنها ستعطيه له صالة ألعاب رياضية وسيارة باسمه بعد زواجهما ونوجا تتهم صاصا بأنه تزوجها فقط من أجل مالها ليخبرها أنه لا يحبها، و طلق صاصا زوجته نوجا لتطلق والدته رحاب الجمل زغرودة فرحا بانفصالهما.

txt

مندوب يونسيكو وصاحب كتاب الإصلاح الدستوري.. 14 معلومة عن رمز القانون أحمد فتحي سرور

وبحسب نفاصيل الحلقة 26 من مسلسل صدفة فإنه  تخبر نوجا والدة صاصا أن ابنها وقع على مؤخر بمبلغ ربع مليون جنيه و فوجئت صدفة - ريهام حجاج بالتفاف الطلاب والمدرسين حولها عقب دخولها المدرسة وتلقت صدفة الورود والشيكولاتة بالمدرسة و رحب مدير المدرسة بصدفة وتعامل معها بطريقة جيدة وأخبرها أن وزير التربية والتعليم يريد مقابلتها.

مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة السابع والعشرون

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية في المواعيد التالية:-

  • قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
  • قناة CBC الساعة 10:30 مساء.
  • قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
  • القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.
txt

ياسر الطوبجي: مسلسل "بقينا اتنين" يرصد واقع الأسر المصرية (خاص)

txt

ملخص الحلقة 26 من مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

اقرأ أيضا 

مروان ضحية لعملية نصب.. أحداث مسلسل بدون سابق انذار الحلقة الحادية عشر

موعد إعادة مسلسل بدون سابق انذار للفنان أسر ياسين

مسلسل صدفة صدفة موعد عرض صدفة موعد عرض مسلسل صدفة موعد اعادة مسلسل صدفة قصة مسلسل صدفة ابطال مسلسل صدفة موعد عرض مسلسل ريهام حجاج مسلسل ريهام حجاج ريهام حجاج قنوات عرض صدفة قنوات عرض مسلسل صدفة موعد مسلسل صدفة الحلقة الخامسة عشر من صدفة صدفة الحلقة السادسة والعشرون صدفة الحلقة 26 الحلقة 26 من مسلسل صدفة الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل صدفة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

القدس على صفيح ساخن.. اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بمخيم شعفاط

مروان ضحية لعملية نصب.. أحداث مسلسل بدون سابق انذار الحلقة الحادية عشر

موعد إعادة مسلسل بدون سابق انذار للفنان أسر ياسين

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

حريق بمائدة إفطار يمتد لميضة مسجد أبوالعلا التاريخى فى القاهرة

النيابة الإدارية تنعى الدكتور فتحى سرور

بعد إخلاء سبيله.. القصة الكاملة لقضية إمبراطور الذهب في الجمالية

عاجل| مصادر مصرية رفيعة المستوى تكشف تفاصيل مفاوضات القاهرة للتهدئة بين حماس وإسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

صور

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة