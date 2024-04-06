مندوب يونسيكو وصاحب كتاب الإصلاح الدستوري.. 14 معلومة عن رمز القانون أحمد فتحي سرور

رحل الفقيه القانوني أحمد فتحي سرور عن عمر ناهز الـ 92 عامًا عقب رحلة حافلة من العطاء القانوني، حيث كان من أبرز رموز القانون في عهد مبارك الذي اسقطته ثورة يناير.. ونستطرد أبرز المعلومات عن الراحل.

- ولد في 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا في صعيد مصر.

-بدأ عمله وكيلًا للنائب العام 1953.

-صار عضوا بهيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

-تدرج في مناصب كلية الحقوق حتى صار عميدًا عام 1983.

-اختير وزيرا للتعليم والتعليم العالي عام 1986.

-عمل في السلك الدبلوماسي حتى وصل الى المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى منظمة "اليونيسكو" فى الفترة من 1972 حتى 1978.

-انتخب عضوا بمجلس الشعب عام 1987 وظل ينتخب فى كل دوراته التالية عن دائرة السيدة زينب.

-أصبح رئيس لمجلس الشعب عام 1990حتى عام 2011.

-تولى عديد من المناصب من رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع سنة 2005 - أقدم الجمعيات العلمية في مصر، رئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي سنة 1989، رئيس الاتحاد البرلماني لمنطقة الدول الإسلامية الأعضاء سنة 2000.

-رئيس اتحاد البرلمانات الإسلامية سنة 2000، ورئيس اتحاد البرلمانات الافريقية (1990-1991)، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي (1994-1997)، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي (1998-2000)، ورئيس البرلمان الأورومتوسطي (2004-2005).



- حصل على جائزة التميز من الاتحاد البرلماني العربي سنة 2009 كأفضل برلماني عربي بإجماع الآراء من رؤساء البرلمانات العربية.

- حصل جائزة الدولة التشجيعية في القانون الجنائي والدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية ووسام النيلين من السودان.

– حصل على وسام الكوكبة من طبقة ضابط عظيم من الجمعية الدولية للبرلمانيين بفرنسا.

- ألف كتب قانونية أبرزها المواجهة القانونية للإرهاب، ومنهج الإصلاح الدستوري في مصر، وأصول السياسة الجنائية، والدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولي، والعالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون.

كان أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق لأطول مدة رئاسية امتدت لأكثر من 20 عاما من 13 ديسمبر 1990 وحتى نهاية الدورة في العام 1995، ثم الدورة الثانية من ديسمبر 1995 حتى نهاية الدورة في العام 2000، ثم الدورة الثالثة في الفترة من ديسمبر 2000 حتى نهاية الدورة في 2005 ثم الدورة الرابعة من ديسمبر 2005 وحتى 2010، وأخيرا في برلمان 2010 المنحل في أعقاب ثورة 25 من يناير 2011.

وبذلك يعد فتحي سرور صاحب أطول فترة زمنية في رئاسة مجلس النواب على الإطلاق عبر كل العصور، وظل سرور، رئيس مجلس النواب الأسبق، نائبا عن دائرة السيدة زينب لمدة 24 عاما دون منازع، في المدة من 1987 حتى 2011، ورئيسا لمجلس النواب لمدة 21 عاما في المدة من 1990 حتى 2011.