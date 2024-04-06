رمز قانونى أسقطته ثورة يناير.. من هو الراحل أحمد فتحى سرور؟

أحمد فتحي سرور.. رئيس مجلس الشعب الأسبق ورمز من رموز القانون، توفي اليوم في ليلة 27 من رمضان تاركًا خلفه رحلة حافلة من الإنجازات وتاريخا قضائيا وقانونيا ودبلوماسيا هائلا وفقًا لما رواه نجله الفقيه القانوني في نعيه لوالده.. في السطور القادمة نبرز رحلة الراحل.

السيرة الذاتية

ونجد أن الراحل أحمد فتحي سرور، من مواليد 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا، وتخرج في كلية الحقوق وبدأ حياته كوكيل للنائب العام قبل أن يصبح عميدا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة في الفترة بين 1983 و1985، وله العديد من المؤلفات القانونية.

وتولى حقيبة وزارة التربية والتعليم بين عامي 1986 و1993 في حكومة عاطف صدقي، وكان سرور من أبرز رموز نظام الرئيس المصري الراحل حسني مبارك الذي أسقطته ثورة 25 يناير 2011، إذ شغل منصب عضو المكتب السياسي للحزب الوطني الحاكم آنذاك. وتم القبض عليه وخلال فترة من المحاكمات والتحقيقات تم إخلاء سبيله، وعقب ذلك عاد لساحات المحاكم محاميًا.

وتولى أحمد فتحي سرور رئاسة مجلس الشعب منذ عام 1991 وعلى مدار 21 عامًا متتالية، وتوفى عن عمر 92 عامًا.



وقال طارق سرور، نجل الفقيه القانوني الراحل تعليقًا على وفاة أحمد فتحي سرور، عبر صفحته على موقع فيس بوك «إنا لله وإنا إليه راجعون، اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته، رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا».



واستطرد: «رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء يشعر بآلامهم وأحزانهم.. وداعًا المعلم والأب الحنون والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي».

توفيّ أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق عن عمر يناهز 92 عامًا، حسبما أعلن نجله طارق فتحي سرور عبر صفحته على فيس بوك.