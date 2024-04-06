السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

رمز قانونى أسقطته ثورة يناير.. من هو الراحل أحمد فتحى سرور؟

أحمد فتحي سرور
أحمد فتحي سرور

أحمد فتحي سرور.. رئيس مجلس الشعب الأسبق ورمز من رموز القانون، توفي اليوم في ليلة 27 من رمضان تاركًا خلفه رحلة حافلة من الإنجازات وتاريخا قضائيا وقانونيا ودبلوماسيا هائلا وفقًا لما رواه نجله الفقيه القانوني في نعيه لوالده.. في السطور القادمة نبرز رحلة الراحل.

السيرة الذاتية

ونجد أن الراحل أحمد فتحي سرور، من مواليد 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا، وتخرج في كلية الحقوق وبدأ حياته كوكيل للنائب العام قبل أن يصبح عميدا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة في الفترة بين 1983 و1985، وله العديد من المؤلفات القانونية.
وتولى حقيبة وزارة التربية والتعليم بين عامي 1986 و1993 في حكومة عاطف صدقي، وكان سرور من أبرز رموز نظام الرئيس المصري الراحل حسني مبارك الذي أسقطته ثورة 25 يناير 2011، إذ شغل منصب عضو المكتب السياسي للحزب الوطني الحاكم آنذاك. وتم القبض عليه وخلال فترة من المحاكمات والتحقيقات تم إخلاء سبيله، وعقب ذلك عاد لساحات المحاكم محاميًا.

وتولى أحمد فتحي سرور رئاسة مجلس الشعب منذ عام 1991 وعلى مدار 21 عامًا متتالية، وتوفى عن عمر 92 عامًا.
 

وقال طارق سرور، نجل الفقيه القانوني الراحل تعليقًا على وفاة أحمد فتحي سرور، عبر صفحته على موقع فيس بوك «إنا لله وإنا إليه راجعون، اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته، رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا».

واستطرد: «رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء يشعر بآلامهم وأحزانهم.. وداعًا المعلم والأب الحنون والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي».
توفيّ أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق عن عمر يناهز 92 عامًا، حسبما أعلن نجله طارق فتحي سرور عبر صفحته على فيس بوك.

رحلة الراحل رئيس مجلس الشعب الأسبق أحمد فتحي سرور جامعة القاهرة كلية الحقوق

مواد متعلقة

وزير العدل ينعى الدكتور أحمد فتحى سرور

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

حنفى جبالى وأحمد موسى ونشأت الديهى يشاركون فى جنازة فتحى سرور (صور)

مات صائمًا.. تجديد حبس 6 متهمين بقتل شاب يوزع تمور فى رمضان بحلوان

الرقابة الإدارية تضبط مديرا عاما بـ"الزراعة" بتهمة تلقي رشوة مالية

"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول طقس أيام عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

رمضان في المعز.. تجربة لا تنسى

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية