مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. هل يكشف نجاتي عن أخطر الأسرار أمام الغول؟

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 27 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مشوقة، والتي ربما تشهد الإجابة عن سر خطير يحمله محمد نجاتي "المهندس شريف" والذي لم يكشف عنه بعد مستغلا الصراع بين عائلة الغول وضرغام.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 27، طرد شريف حبيبته من مكتبه مهددا إياها بأنها حال بوحها بأي من أسرار شركته سوف ينتقم منها، مؤكدا لها أنه لا يحبها وأن العلاقة بينهما قد انتهت للأبد.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 27، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها مصطفى ضرغام الذس قتله إسماعيل الغول، ومحاولة الوصول إلى منفذ تلك الجريمة.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 27

تعرض الحلقة 27 في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

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