مسلسل صيد العقارب الحلقة 26.. بركة عائلة ضرغام يعزى سيمون فى وفاة ابنيها

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 26 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مشوقة، حيث توجه مصطفى ضرغام محمد علاء لتقديم التعازي لسيمون، سميحة، زوجة إسماعيل الغول لتقديم التعازي لها في وفاة ابنها داخل فيلا الغول، وتقابل معها ليقدم لها التعازي، وكان ردها أنت حضرت لتشمت بي بعد ما فعله رجال زوجي بك والتعدي عليك.

مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 26

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 26وقال مصطفى لسيمون البقاء لله وبكت سيمون كثيرًا، وقالت له لقد خسرت كل شيء، وقال لها مصطفى هذا ابتلاء كبير وربنا يصبرك، وقالت له قلبي مولع وأصبح مثل الفحمة، وهي في حالة انهيار شديد.



مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 26

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 26، حيث تسعى غادة عبدالرازق للبحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل "صيد العقارب" دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل "صيد العقارب" كوكبة كبيرة من الفنانين، وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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