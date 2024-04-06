يبحث الكثير من المواطنين، عن تفاصيل الأوراق والشروط الخاصة بـ استخراج رخصة قيادة خاصة لسيارة أو دراجة نارية، قبل التوجه لاستكمال خطوات إصدار الرخصة من المرور.

شروط استخراج رخصة قيادة خاصة أو قيادة دراجة نارية

شروط استخراج رخصة قيادة خاصة أو قيادة دراجة نارية، عبارة عن مجموعة من الأوراق، يجب استيفاءها بشكل كامل، قبل التوجه إلى قسم المرور التابع له في دائرة سكنك لتنفيذ كل الإجراءات حتى يتسنى لك الحصول على الرخصة.

شروط استخراج رخصة قيادة خاصة أو قيادة دراجة نارية

الدستور تقدم لكم كل الأوراق والمطلوب وشروط استخراج رخصة قيادة خاصة أو قيادة دراجة نارية: