شروط استخراج رخصة قيادة خاصة أو قيادة دراجة نارية
يبحث الكثير من المواطنين، عن تفاصيل الأوراق والشروط الخاصة بـ استخراج رخصة قيادة خاصة لسيارة أو دراجة نارية، قبل التوجه لاستكمال خطوات إصدار الرخصة من المرور.
شروط استخراج رخصة قيادة خاصة أو قيادة دراجة نارية
شروط استخراج رخصة قيادة خاصة أو قيادة دراجة نارية، عبارة عن مجموعة من الأوراق، يجب استيفاءها بشكل كامل، قبل التوجه إلى قسم المرور التابع له في دائرة سكنك لتنفيذ كل الإجراءات حتى يتسنى لك الحصول على الرخصة.
شروط استخراج رخصة قيادة خاصة أو قيادة دراجة نارية
الدستور تقدم لكم كل الأوراق والمطلوب وشروط استخراج رخصة قيادة خاصة أو قيادة دراجة نارية:
- يتقدم طالب الحصول على رخصة قيادة خاصة وقيادة دراجة نارية إلى قسم المرور التابع له بمحل إقامته المدون في بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو في بطاقة تحقيق الشخصية.
- أن يكون طالب الرخصة حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو حاصلا على شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
- عدد 4 صور شخصية.
- ألا يقل سن طالب الرخصة عن 18 عاما.
- تقديم عدد 2 شهادة طبية أحدهما صادرة من طبيب عيون والأخرى صادرة من طبيب باطنة مدون بها اسم الطالب وسنه ومحل إقامته والرقم القومي ومثبت بها نتيجة الفحص الصحي للطالب ولياقته للقيادة ومدون بها اسم الطبيب ورقم تسجيله بنقابة المهن الطبية.
- يتم اختبار الطالب شفويا في قواعد وأداب المرور علامات إرشادات المرور.
- في حالة عدم النجاح في الامتحان الشفهي لا يسمح بدخول الامتحان العملي وتحسب هذه إحدى مراتب الاختبار.
- إذا نجح الطالب في الاختبار الشفوي يجري اختبار عملي يتضمن الاختبار العملي على الخطوات الآتية
- إدارة المحرك وانطلاق المركبة على خط مستقيم ثم العودة على خط منعطف.
- التوقف في الحالات العادية وفي الحالات الطارئة.
- الدوران إلى اليمين وإلى اليسار في تقاطعات الطرق.
- الرجوع بالمركبة للخلف.
- دوران المركبة في حيز محدد من الطرق.
- الانتظار بين المركبات.
- بعد اجتياز الاختبار العملي بنجاح يقوم المتقدم للرخصة الخاصة بالتوجه لشباك التصوير لاستخراج الرخصة واستلامها بعد سداد الرسوم المقررة.