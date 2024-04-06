سائق تطبيق إلكتروني متهم بضرب أجنبي: "رفض أن يعطيني حقي في الأجرة"

«انهلت عليه بالضرب، بسبب الخلاف على قيمة الأجرة، ورفضه أن يعطيني حقي».. بهذه الكلمات أدلى سائق تطبيق إلكتروني باعترافاته أمام جهات التحقيق، عقب القبض عليه.

وكشف السائق أنه يعمل بتطبيق إلكتروني وفوجيء بطلي توصيل لأحد الأشخاص على التطبيق، فقام بالقبول، وتوجه لمقابلة الزبون وتوصيله وتبين أنه أجنبي الجنسية، وطلب منه أن يوصله إلى منطقة التجمع الأول.

قال السائق أمام جهات التحقيق، إنه بدأ رحلته وتوجع وفقا لطلب الزبون إلى منطقة التجمع الأول وما أن وصلا إلى هناك، اختلف الشخص الأجنبي مع السائق على قيمة الأجرة، وحدثت بينهما مشادة، رفض الزبون دفع الأجرة، فقمت بالعدي عليه بالضرب وإصابته.

كانت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء اشرف الجندي مساعد الوزير مدير الأمن قد تمكنت من ضبط سائق بتطبيق إلكتروني لتعديه الضرب على أجنبي الجنسية بسبب الخلاف على الأجرة في التجمع.

وقد تلقى اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من المقدم كريم البحيري رئيس مباحث التجمع الأول، ببلاغ من مواطن أجنبي الجنسية، بقيام سائق يعمل بتطبيق إلكتروني بالتعدي عليه وإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على السائق، واقر بالواقعة وتحرر المحضر اللازم.