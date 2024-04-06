مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. أحمد ماهر باكيا: "يارب اشفي لي ابني مصطفى"

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 27 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مشوقة، حيث علم أحمد ماهر، بخبر إصابة نجله مصطفى ومحاولة قتله، وأصيب بحزن شديد على نجله، داعيا ربه أن يشفي له نجله.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27

في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 27، وناجي أحمد ماهر أنه لا يعترض على قدر الله، ولكن الحمل ثقيل عليه، وأنه سيصبر وسيتحمل، وأنه ضاق المر في مرض زوجته وموت علي وفي إصابتي بإعاقة تحملت، وطلب من ربنا أن يشفي له نجله وإلا يصيبه فيه مكروه.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها مصطفى ضرغام الذس قتله إسماعيل الغول، ومحاولة الوصول إلى منفذ تلك الجريمة، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 27

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

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